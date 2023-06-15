HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatı 899 TL'ye düştü! Fakir kahve makinesinde %55 indirim

Fiyatı 899 TL'ye düştü! Fakir kahve makinesinde %55 indirim

15.06.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve tutkunları dikkat! Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi kısa süreliğine %55 indirimle sizleri bekliyor. Bol köpüklü, en lezzetli kahveleri yapabilmenin en pratik ve ekonomik yolunu arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte detaylar!

Fiyatı 899 TL'ye düştü! Fakir kahve makinesinde %55 indirim

Kahvenin keyfi her zaman ve her yerde yaşanabilir. Evinizde ya da ofisinizde yapacağınız Türk kahvesiyle rahatlayıp keyifli bir molanın tadını çıkarabilirsiniz. Fakat sağlıklı, kaliteli ve lezzetli bir kahve deneyimi için doğru kahve makinesini tercih etmek büyük önem taşıyor. İşte bu noktada Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi Violet, enerji sınıfı A özelliğiyle hem zamandan tasarruf ettiriyor hem de sizlere kahve yapmanın kolaylığını sunuyor. Kısa süreliğine %55 indirimde olan bu kahve makinesine sahip olmak için acele edin.

Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi Violet

Adsız tasarım - 2023-06-15T140207.879

Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi A sınıfı enerji özelliğiyle öne çıkar. Su haznesi 800 ml kapasiteye sahiptir, tek seferde 4 fincan kahve yapabilmeye olanak tanır. Çift taraflı gösterge paneli sayesinde işlem süreci kolaylıkla takip edilebilir. Yüksek kaliteli çelik çark ile birlikte gelen özel taşlama bıçakları sayesinde kahve çekirdeklerini en iyi şekilde öğütür. Kullanımı son derece kolaydır; tüm parçaları çıkarılabilir ve kolayca temizlenir. Otomatik kapanma özelliği sayesinde enerji tasarrufu sağlar ve güvenli kullanım sağlar. Makinenin ayakları kaymayı engelleyen kauçuklu tabanlarla donatılmıştır. Ürünün boyutları 21 cm x 14.5 cm x 23 cm'dir ve ağırlığı yaklaşık 1,4 kilogramdır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok pratik oldu benim için.Ben yokken evdekiler de kullanıyor. Memnunuz"

  • "Gayet kullanışlı. Resimdeki ile aynı fark yok."
Ürünü İncele

Bu içerik 15 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

TR23_FATHERS_DAY_Desktop_Header_1500x250

İndirim bittiyse üzülmeyin! Babalar Günü Fırsatları'na özel indirimleri keşfedin!

Tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Türk kahvesi kahve makinesi fakir kahve makinesi türk kahve makinesi türk kahve

İş birliği İçerikleri

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapmaya ne dersiniz?

Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapmaya ne dersiniz?

Arabasına düşkün babaların gönlünü fethedecek en iyi hediyeler

Arabasına düşkün babaların gönlünü fethedecek en iyi hediyeler

Yaptığınız her işlemi daha da kolaylaştıracak en iyi sprey tabancaları

Yaptığınız her işlemi daha da kolaylaştıracak en iyi sprey tabancaları

Hayat kurtaran bu ürünü arabası olanlar mutlaka almalı! En iyileri burada

Hayat kurtaran bu ürünü arabası olanlar mutlaka almalı! En iyileri burada

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Tümünü Gör
Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Yaz kombinlerinizin en güzel eşlikçisi olmaya aday terlikleri keşfedin

Yaz kombinlerinizin en güzel eşlikçisi olmaya aday terlikleri keşfedin

Klasik Babalar Günü hediyelerinden sıkılanlar için kişiye özel hediye önerileri

Klasik Babalar Günü hediyelerinden sıkılanlar için kişiye özel hediye önerileri

Kaliteli bir mat spordaki verimliliğinizi artırır! En iyileri sizin için seçtik

Kaliteli bir mat spordaki verimliliğinizi artırır! En iyileri sizin için seçtik

Tümünü Gör
Kaliteli bir mat spordaki verimliliğinizi artırır! En iyileri sizin için seçtik

Kaliteli bir mat spordaki verimliliğinizi artırır! En iyileri sizin için seçtik

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Müzik keyfinizi taçlandıracak! Su geçirmez JBL Flip6 şimdi indirimde

Müzik keyfinizi taçlandıracak! Su geçirmez JBL Flip6 şimdi indirimde

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

Bu yaz bronz bir tenle göz kamaştırmaya var mısınız? İşte en iyi bronzlaştırıcılar

Bu yaz bronz bir tenle göz kamaştırmaya var mısınız? İşte en iyi bronzlaştırıcılar

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Müzik keyfinizi taçlandıracak! Su geçirmez JBL Flip6 şimdi indirimde

Müzik keyfinizi taçlandıracak! Su geçirmez JBL Flip6 şimdi indirimde

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Dünyanın ilk merdiven çıkan robot süpürgesi geliştirildi mi? Bir şirketin 'iddiasına' göre evet!

Dünyanın ilk merdiven çıkan robot süpürgesi geliştirildi mi?

Akıllı cihazların tasarımında 'devrim yaratabilecek' adım: Çinli bilim insanları geliştirdi!

Tasarımda 'devrim yaratabilecek' adım: Çinli bilim insanları geliştirdi!

Nostalji yaşatacak! İşte Instagram'ın yeni özelliği... Zuckerberg duyurdu

Nostalji yaşatacak! İşte Instagram'ın yeni özelliği

Fiyatı 5 bin 589 TL'ye düştü! Bir airfryerdan daha fazlası Russell Hobbs sıcak hava fritözünde indirim

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Elon Musk onu gözüne kestirdi! "Hemen yanı başımızda" yazdı, heyecan yarattı

Elon Musk onu gözüne kestirdi: "Hemen yanı başımızda"

Fiyatı 1299 TL'ye düştü! Jabra Elite 4 kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.