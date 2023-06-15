Fiyatı 899 TL'ye düştü! Fakir kahve makinesinde %55 indirim

Kahvenin keyfi her zaman ve her yerde yaşanabilir. Evinizde ya da ofisinizde yapacağınız Türk kahvesiyle rahatlayıp keyifli bir molanın tadını çıkarabilirsiniz. Fakat sağlıklı, kaliteli ve lezzetli bir kahve deneyimi için doğru kahve makinesini tercih etmek büyük önem taşıyor. İşte bu noktada Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi Violet, enerji sınıfı A özelliğiyle hem zamandan tasarruf ettiriyor hem de sizlere kahve yapmanın kolaylığını sunuyor. Kısa süreliğine %55 indirimde olan bu kahve makinesine sahip olmak için acele edin.

Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi Violet

Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi A sınıfı enerji özelliğiyle öne çıkar. Su haznesi 800 ml kapasiteye sahiptir, tek seferde 4 fincan kahve yapabilmeye olanak tanır. Çift taraflı gösterge paneli sayesinde işlem süreci kolaylıkla takip edilebilir. Yüksek kaliteli çelik çark ile birlikte gelen özel taşlama bıçakları sayesinde kahve çekirdeklerini en iyi şekilde öğütür. Kullanımı son derece kolaydır; tüm parçaları çıkarılabilir ve kolayca temizlenir. Otomatik kapanma özelliği sayesinde enerji tasarrufu sağlar ve güvenli kullanım sağlar. Makinenin ayakları kaymayı engelleyen kauçuklu tabanlarla donatılmıştır. Ürünün boyutları 21 cm x 14.5 cm x 23 cm'dir ve ağırlığı yaklaşık 1,4 kilogramdır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok pratik oldu benim için.Ben yokken evdekiler de kullanıyor. Memnunuz"

"Gayet kullanışlı. Resimdeki ile aynı fark yok."

Bu içerik 15 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin! Babalar Günü Fırsatları'na özel indirimleri keşfedin!

Tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.



