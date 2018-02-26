Buğra Gülsoy'a dizi setinde sürpriz

'8. Gün' ekibi, yoğun bir şekilde süren çekimlerin arasında Buğra Gülsoy'a sette doğum günü sürprizi yaptı. Başarılı oyuncu, doğum günü pastasını set ekibi ile birlikte kesti.

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar’ın yaptığı dizide; Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Gökçe Yanardağ, Sermet Yeşil, Deniz Karaoğlu ve Orhan Güner'in rol alıyor.

'8. Gün' çok yakında ATV’ de yayınlanmaya başlayacak.v

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?