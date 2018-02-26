MAGAZİN

Buğra Gülsoy'a dizi setinde sürpriz

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2018 21:58 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı '8. Gün' dizisinde rol alan Buğra Gülsoy, 36'ıncı doğum gününü oyuncu arkadaşları ve set ekibiyle birlikte kutladı.

Buğra Gülsoy'a dizi setinde sürpriz

'8. Gün' ekibi, yoğun bir şekilde süren çekimlerin arasında Buğra Gülsoy'a sette doğum günü sürprizi yaptı. Başarılı oyuncu, doğum günü pastasını set ekibi ile birlikte kesti.

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar’ın yaptığı dizide; Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Gökçe Yanardağ, Sermet Yeşil, Deniz Karaoğlu ve Orhan Güner'in rol alıyor.

'8. Gün' çok yakında ATV’ de yayınlanmaya başlayacak.v

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8. Gün Buğra Gülsoy

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