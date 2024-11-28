BUGÜN hangi diziler var? 28 Kasım Perşembe akşamı hangi diziler yayınlanacak? İşte ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8, Now TV ve TRT1 GÜNCEL YAYIN AKIŞI

Bu akşam hangi diziler var, perşembe akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine izleyicisinin karşısına çıkacak. Birbirinden keyifli yapımların yer alacağı televizyon ekranlarında olacak yapımların yayın akışını sizler için derledik...

PERŞEMBE AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR? (28 KASIM 2024)

Bu akşam Kanal D ekranlarında Yılmaz Erdoğan'ın hem başrolünde yer aldığı hem de senaryosunu yazdığı İnci Taneleri dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de ise Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini paylaştığı Siyah Kalp saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

NOW TV'de; Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'i buluşturan Hudutsuz Sevda yeni bölümüyle yine aynı saati 20:00'da ekranda olacak.

ATV'de saat 20:00'da ünlü şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ve başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı “Bergen” filmi ekrana getirilecek.

TRT1 ekranlarında ise UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşanacak ve saat 20:45'te Az Alkmaar-Galatasaray karşılaşması canlı olarak yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Bergen

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - İnci Taneleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Siyah Kalp

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 - Hudutsuz Sevda

13.30 - En Hamarat Benim

16.30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 - Hudutsuz Sevda

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yerli Dizi Tekrarı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.45 - Az Alkmaar-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi