BUGÜN hangi diziler var? 28 Kasım Perşembe akşamı hangi diziler yayınlanacak? İşte ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8, Now TV ve TRT1 GÜNCEL YAYIN AKIŞI

Bu akşam hangi diziler var, perşembe akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine izleyicisinin karşısına çıkacak. Birbirinden keyifli yapımların yer alacağı televizyon ekranlarında olacak yapımların yayın akışını sizler için derledik...
Bu akşam Kanal D ekranlarında Yılmaz Erdoğan'ın hem başrolünde yer aldığı hem de senaryosunu yazdığı İnci Taneleri dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de ise Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini paylaştığı Siyah Kalp saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.
NOW TV'de; Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'i buluşturan Hudutsuz Sevda yeni bölümüyle yine aynı saati 20:00'da ekranda olacak.
ATV'de saat 20:00'da ünlü şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ve başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı “Bergen” filmi ekrana getirilecek.
TRT1 ekranlarında ise UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşanacak ve saat 20:45'te Az Alkmaar-Galatasaray karşılaşması canlı olarak yayınlanacak.
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Bergen
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - İnci Taneleri
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Siyah Kalp
08.00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 - Hudutsuz Sevda
13.30 - En Hamarat Benim
16.30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 - Hudutsuz Sevda
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yerli Dizi Tekrarı
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.45 - Az Alkmaar-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi
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