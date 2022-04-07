Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazan'ın 6. günü iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Ramazan boyunca 'Akşama ne pişirsem?' sorusunun cevabını bulmak fazlasıyla zaman alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan için iftar sofralarına ayrı bir özen gösterenler için birbirinden lezzetli yemeklerden oluşan harika bir menü hazırladık.

MİS GİBİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

TAVUK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

1 adet tavuk budu

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 çay bardağı tel şehriye

1 havuç

Karabiber

TAVUK ÇORBASI YAPILIŞI

1'er adet tavuk göğsünü ve budu, 1 adet iri doğranmış kuru soğan ve 1 tatlı kaşığı tuz ile birlikte tencereye aktarın. Üzerine 6 su bardağı suyu da ekleyin ve orta ateşte 30 dakika kadar kaynatın.

Pişen tavuk etlerini servis tabağına alın ve soğuduktan sonra kemiklerini ayıklayıp tavuk etlerini didikleyin.

Çorbayı pişireceğiniz tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. 1 yemek kaşığı unu, kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurun.

Üzerine tavukları haşladığınız ve soğanları ayırdığınız tavuk suyunu yavaş yavaş ve sürekli olarak karıştırarak ekleyip, kapağını kapatıp kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra 1 çay bardağı tel şehriye, haşlayıp didiklediğiniz tavuk eti, 1 rendelemiş havucu ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyin.

Çorbayı bu şekilde 10 dakika kadar kaynatıp sıcak olarak servis edin.

VİTAMİN DEPOSU ISPANAK YEMEĞİ TARİFİ

ISPANAK YEMEĞİ İÇİN MALZEMELER

1 kg ıspanak

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

ISPANAK YEMEĞİ YAPILIŞI

Ispanak seçimlerinde küçük ve orta boylarda olması her zaman için yemeğin daha güzel ve lezzetli olmasını sağlar.

Ispanakların iyice yıkayıp sirkeli suda bekletilmelidir. Topraklarından ve bakterilerin den arınması için.

Ispanaklar söndükten sonra pirinçler ilave edilir.

Tarifte su oranına dikkat edilmelidir. Kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz elbette ama çok sulu olmamasına özen gösterilmeli.

Tencerenin ağzı kapatılıp beklenirse ortalama 25 dk. kadar sonra ıspanak ve pirinçler pişmiş olacaktır.

KIBRIS KÖFTESİ TARİFİ

KIBRIS KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER

1 kg patates (yaklaşık 4-5 adet)

250 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

2,5 dilim ekmek içi

Yeteri kadar maydanoz

Tuz, nane ve kimyon

KIBRIS KÖFTESİ YAPILIŞI

Patatesi rendenin en ince tarafı ile rendeleyin.

Rendelenen patatesi sıkıp suyunu dökün. İçine soğanı rendeleyin ve o da ince tarafla rendelenecek.

İçine geriye kalan malzemeyi ilave edin.

İyice yoğurun, tüm malzeme birbirine karışsın.

Derince bir tava ya da tencereye bolca yağ dökün.

Yuvarladığınız köfteleri içine atın.

Ellemeyin kızaran köfteler kendiliğinden yukarı çıkacaktır.

İyice kızarınca kağıt havluya çıkarın.

Sıcak veya soğuk servis yapabilirsiniz.

BULGUR PİLAVI TARİFİ

BULGUR PİLAVI İÇİN MALZEMELER

1,5 su bardağı bulgur pilavı

2 su bardağı sıcak su

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

Sıvı yağ

BULGUR PİLAVI YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayın.

Sıvı yağda kavurun.

Bulguru yıkayıp süzün.

Kavrulan soğana salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Daha sonra yıkanmış bulguru ekleyip 2-3 dakika kavurun.

Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyin. Tuz ilave edip kapağını kapatın.

Kaynayınca ocağın altını en kısık ayara alıp suyunu çekene kadar pişirin.

REVANİ TARİFİ

REVANİ İÇİN MALZEMELER

Kek için;

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 adet portakal

1 paket şekerli vanilin

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için;

3 su bardağı su

3 su bardağı seker

Yarım limon suyu

REVANİ YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlamalısınız.

Derin bir tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır.

Kaynadıktan sonra limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır ve soğumaya alınır.

Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır.

Üzerine sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır.

Hoş bir koku ve tat vermesi için 1 adet portakalın kabuğunu rendeleyerek karışıma ekleyin.

Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpılır.

Fırın kabını yağlayın ve kek hamuru dökün.

170°C fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir.

Fırından çıkarılan keki kesilir ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökülür.

1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe göre süslenerek servis edilir.

AFİYET OLSUN



