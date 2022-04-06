Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazan'ın 5. günü iftar menüsü: Somer Şef imzalı Kilis pie

Ramazan’ın 5. günü iftar menüsü için iddialı bir yemek denemeye ne dersiniz. Akşam iftara ne pişirsem sorusuna cevap olarak birbirinden lezzetli 3 tarif hazırladık. Somer Şef imzalı Kilis pie ana yemek olarak ön plana çıkıyor. Ramazan’ın 5. günü iftar menüsü olarak geleneksel bir lezzet olan Ezogelin çorba, Kilis pie ve muhallebili kadayıf tatlısı. İşte tarifleriyle akşama iftar yemeği önerisi...

EZOGELİN ÇORBA

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı bulgur

2 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet kuru soğan

6 su bardağı sıcak su

Nane

Tuz

EZOGELİN ÇORBA YAPILIŞI

Mercimek, bulgur ve pirinci güzelce yıkayın. Suyu tencereye alıp kaynatın.

Daha sonra yıkadığınız mercimek, pirinç ve bulguru ekleyin ve tüm malzemeler yumuşayana kadar çorbayı pişirmeyi sürdürün.

Soğanın kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın.

Tereyağını bir tavada eritin ve üzerinde soğanları ilave edip kavurun.

Ardından salçayı ekleyin ve kokusunu çıkana kadar karıştırın.

Daha sonra da naneyi ilav edip karıştırmaya devam edin.

Salçalı ve soğanlı sosunuzu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve çırpma teli ile karıştırın.

Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz çorbanızı blender’dan da geçirebilirsiniz.

Birkaç taşım daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin.

KİLİS PİE TARİFİ

MALZEMELER

Tabanı için:

Kemer patlıcan

Kilis tava için malzemeler

Kemiksiz kuzu döş

Kırmızı kapya biber

Maydanoz

Sarımsak

Soğan

Domates salçası

Biber salçası

Karabiber

Tuz

Kimyon

Zeytinyağı

Üstü için malzemeler

Patates

Tereyağı

Krema

Et suyu

Eski kaşar

Tuz

Karabiber

Muskat

Beyaz biber

Kilis pie etrafına

Renkli çeri domatesler

Renkli biberler

İFTARA KİLİS PİE TARİFİ

Patatesleri soyup, dört parçaya bölün, tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Patlıcanları uzunlamasına ince kesin, yağ ile ıslattığınız tepsinin dibine sıralayarak dizin.

Zırhla çekilmiş kıymaya ince doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsakları, ince kıyılmış maydanozu, çok ince kıyılmış kırmızı biberleri, baharatları, salçayı ve iki kaşık sıvıyağı ekleyip iyice yoğurun.

Yağlanmış patlıcanlı tepsiye elinizle bastırarak yayın, yaydığınız kıymayı 8 eşit parçaya bölün ve 200 derece fırında pişirin.

Patatesler haşlanırken, bir yandan da yağı tavada eritin.

Krema, et suyunu, eski kaşar ve tereyağı ile beraber patateslere ekleyerek püre haline getirin, muskat cevizi ve beyaz biberi ekleyin.

Az pişmiş Kilis tavanın üzerine patates püresini sıkma torbası yardımı ile üstünü tamamen kapatacak şekilde sıkın; etrafını renkli domates, renkli biber ve arpacık soğan ile çevreleyin.

Daha önce 200 dereceye ısıttığınız fırında üzeri renk alana kadar pişirin. İftar menüsüne nefis yemek hazır.

MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI İÇİN MALZEMELER

300-350 g kadar tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağ

5 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı dövülmüş ceviz

MUHALLEBİSİ İÇİN

1 lt süt

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

1 paket sıvı krema (200ml)

MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI NASIL YAPILIR?

Kadayıfı kavurarak muhallebili kadayıf tatlısının yapımına başlayalım Kadayıfı ince ince kırın (kolay kırılması için 2 saat kadar derin dondurucuda bekletebilirsiniz).

Teflon tencereye ya da genişçe bir teflon tavada tereyağını eritin ve şekeri, kadayıfı ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.

Son olarak cevizi ilave edin ve bir süre daha kavurup ocaktan alın. (Kadayıfları ocaktan aldıktan sonra tencerede bırakırsanız kızarmaya devam edecektir o nedenle ya karıştırmaya devam edin ya da bir kaba alarak soğumasını sağlayın.)

Tatlımızın muhallebisini hazırlayalım Krema ve vanilya hariç tüm malzemeleri tencereye alarak karıştırarak pişirin. Muhallebi kaynadıktan 3 dakika kadar sonra ocaktan alarak 10-15dk soğumaya bırakın.

Daha sonra vanilya ve sıvı kremayı ilave edin ve mikser yardımı ile pürüzsüz bir görüntü alana kadar 4-5 dakika boyunca çırpın.

Hazırladığımız krema ve kadayıfı tepsiye yerleştirelim Yaklaşık 30cm çapında bir borcama kızartmış olduğunuz kadayıfların yarısını dökün ve borcamın tabanına güzelce yayın.

Üzerine hazırladığınız kremayı dökün ve en üste kalan kadayıfları serin. Bu işlem için kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz.

Tatlımızı soğumaya bırakalım Tatlı oda ısısında ılındıktan sonra buzdolabına kaldırın. Buzdolabından 3-4 saat kadar dinlendirin.



