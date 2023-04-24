Bugün ne pişirsem? 24 Nisan günün menüsü

Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız bu günün menüsüne kesinlikle bakmalısınız. 24 Nisan yemek menüsünde birbirinden leziz tarifler bulunuyor. Bugünkü yemek menüsü içeriğimizde cennet çorbası, güveçte köfte, salçalı makarna ve profiterol var. İşte 24 Nisan yemek menüsü...

24. NİSAN GÜNÜN MENÜSÜ

CENNET ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı mısır unu

1 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı

Derin bir tencerede tereyağını eritin.

Erimiş tereyağının üzerine mısır unu ilave edip karıştırarak yaklaşık 3 dakika kavurun.

Mısır ununa soğan, patates ve sarımsağı ekleyip 5 dakika daha kavurun.

Sebzelerin üzerine tavuk suyu ve sıcak su ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Sebzeler yumuşayınca, bir blenderla pürüzsüz hale getirin. Çorba bu aşamada size yoğun kıvamlı gelirse, sıcak su ilavesi yapabilirsiniz.

Çorbayı birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocağı kapatın. Ayrı bir tavada kızdırdığınız sıvı yağın üzerine toz kırmızı biber ekleyin ve çorbayı servis ederken üzerine dökün.

GÜVEÇTE KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

500 g kıyma

Yarım bardak galeta unu

1 soğan

1 diş sarımsak

Bir tutam maydanoz

1 yumurta

Tuz

Zevke göre baharat

Sosu için:

2 yemek kaşığı yağ

1 kutu domates rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

200 ml krema

3 tatlı kaşığı nişasta yarım bardak su ile karışımı

2 bardak et suyu

1 tatlı kaşığı vegeta (Sebze tozu)

Yapılışı

Kıyma için bütün malzemeleri güzelce yoğuruyorsunuz. Yoğurduktan sonra yuvarlak şekil verip tavada kızartıyorsunuz.

Köfteler kızardıktan sonra, aynı tavanın içinde sosunu hazırlıyoruz.

Sosu için önce yağı, tereyağını, salçayı, domates sosunu, 2 bardak et suyunu, nişastayı ve kremayı ekleyip güzelce karıştırıyorsunuz.

Kaynamaya başladıktan sonra kızarmış olan köftelerimizi içine ekleyip kısık ateşte tekrar kaynatıyorsunuz.

Güveçlerin içine ilk önce makarnayı ekleyip sonra köftelerimizi üstüne dizip peynirle döşeyip fırında yarım saate kadar pişiriyorsunuz.

SALÇALI MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

1 paket spagetti

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (arzuya göre)

2 yemek kaşığı biber salçası

1/4 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yapılışı

Derin bir tencereye suyu ve tuzu ekleyip kaynatın. Spagetti makarnaları kaynamış suda yaklaşık 10 dakika haşlayın.

Ardından ocaktan alıp suyunu süzün.

Bir tavada hafifçe kızdığınız zeytinyağına önce sarımsakları, sonra da salçayı ekleyip kavurun.

Haşlanan makarna suyundan birkaç yemek kaşığı salçalı sosunuza ekleyin, hafif yoğun bir kıvam elde etmelisiniz.

Haşlanmış makarnalarınızı süzün ve sosunuzu üzerine ekleyip karıştırın. Makarnanız servise hazır.

PROFİTEROL TARİFİ

Malzemeler

Profiterol Hamuru İçin:

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı un

125 gram tereyağı (8,5 yemek kaşığı)

3 yemek kaşığı toz şeker

3 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)

1/2 çay kaşığı tuz

Kreması İçin:

500 mililitre süt (2,5 su bardağı)

1,5 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin (veya vanilya çubuğu)

1 tatlı kaşığı tereyağı

Çikolata Sosu İçin:

220 gram bitter çikolata

200 gram krema (1 kutu)

Yapılışı

Kremasını hazırlamak için, bir sos tenceresine süt, toz şeker, un, yumurta sarısı ve vanilyayı ekleyip koyu bir kıvam alana kadar sürekli olarak karıştırın.

Koyulaşan kremaya tereyağı ilave edip karıştırın, ocaktan alın ve oda sıcaklığına geldikten sonra sıkma poşetine doldurup, en az 1 saat buzdolabında bekletin.

Profiterol hamurunu hazırlamak için, su, tereyağı, tuz ve toz şekeri bir tencerede kaynama noktasına getirin.

Ardından unu da ekleyerek 3-4 dakika sürekli olarak karıştırın. Toparlanan hamuru ocaktan alıp bir kaseye alın ve oda sıcaklığında, ara ara hamuru karıştırarak 15 dakika soğutun

Yumurtaları birer birer ekleyerek dinlenmiş ve soğumuş olan hamura yedirin.

Hamur, yumurtalarla tamamen karıştıktan sonra elastik ve yapışkan bir hamur elde edin ve sıkma poşetine alıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde parçalar sıkın. Hamurları düzeltmek için elinizi ıslatıp üzerlerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Pişen profiterol hamurlarını oda sıcaklığında dinlendirin.

Hamurların alt kısımlarından bıçak yardımıyla delik açın. İçini hazırladığınız kremayla doldurun.

Çikolata sosu için; küçük parçalara ayırdığınız bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Üzerine krema ilave edip güzelce karıştırın. Hazırladığınız çikolata sosunu profiterollerin üzerine dökün.

AFİYET OLSUN!

