Bugün ne pişirsem diye düşünenlere en lezzetli cevaplar! 20 Ekim 2022 yemek menüsü tarifleri

Öğle ve akşam yemeği menüsünü belirlemek birçok kişi için adeta bir kabusa dönüştü. Siz de günün menüsünü belirlemekte zorlanıyorsanız, sizin için çorbadan tatlıya kadar liste hazırladık ve paylaştık. Yemek menüsü ve tariflerine haberimizin içeriğinden erişim sağlayabilirsiniz. İşte 20 Ekim yemek menüsü...

SICACIK MERCİMEK ÇORBASI

Mercimek çorbası, yaz kış demeden devamlı olarak tüketilir. Ana malzemesi mercimek olan mercimek çorbasında bazen et de kullanılabiliyor. Ana yemeğe geçmeden önce içleri ısıtacak mercimek çorbasının tarifi için, 'https://www.mynet.com/yaz-kis-demeden-tuketilen-bir-klasik-mercimek-corbasi-mercimek-corbasi-tarifi-nedir-malzemeleri-neler-1211570-myyemek' linkine tıklayın.

YUMUŞACIK FIRINDA KANAT

Hem leziz hem besleyici olan fırında kanat, ana yemekte sıklıkla tercih ediliyor. Doyurucu bir tarif olan fırında kanat makarna ya da pilavın yanına çok yakışıyor. Fırında kanat tarifine ulaşmak için, 'https://www.mynet.com/galeri/buffalo-wings-nasil-yapilir-buffalo-wings-soslu-kanat-malzemeleri-neler-1207415-myyemek' adresine tıklayın.

TANE TANE BULGUR PİLAVI

20 Ekim yemek menüsünde fırında kanat yemeğinin yanına bulgur pilavı ekledik. Sağlıklı ve doyurucu bir tarif olan bulgur pilavı birçok kişi tarafından severek tüketilir. Bulgur pilavı tarifine erişmek için, 'https://www.mynet.com/bulgur-pilavi-tarifi-olcusu-asla-sasmaz-lezzeti-tam-puan-alir-1155946-myyemek' linkine tıklayınız...

CACIK TARİFİ

Yoğurt ve salatalığın karışımıyla hazırlanan cacık, pilavın yanında sıklıkla servis edilir. Cacık tarifine ulaşmak için, 'https://www.mynet.com/yaz-aylarinin-serinletici-lezzeti-cacik-tarifi-1199739-myyemek' adresine tıklayın.

MİS GİBİ TATLI: ÇİLEKLİ MAGNOLİA

20 Ekim yemek menüsünü tamamladıktan sonra sıra tatlı menüsüne geldi. Mercimek çorbası, fırında kanat, bulgur pilavı ve cacık tarifinden sonra tatlı olarak çilekli magnolia tatlısını deneyebilirsiniz. Çilekli magnolia tarifine ulaşmak için, 'https://www.mynet.com/cilekli-magnolia-nasil-yapilir-cilekli-magnolia-malzemeleri-neler-1213328-myyemek' adresine tıklayın.





