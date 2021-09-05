Buffalo wings nasıl yapılır? Buffalo wings (soslu kanat) malzemeleri neler?

Buffalo wingsi (Soslu kanat) yanına farklı farklı dip sos ve çubuk çubuk kestiğiniz farklı sebzeler ile birlikte servis edebilirsiniz. Amerikan mutfağının sevilen atıştırmalıklarından biri olan soslu kanatların yapılışı oldukça basit. Buffalo wings tarifi ve malzemeleri haberimizden bulabilirsiniz.

BUFFALO WİNGS (SOSLU KANAT) MALZEMELERİ

Tavukları Kızartmak İçin: * 1 kg. tavuk kanat * 3 yemek kaşığı mısır nişastası * 3 paket kabartma tozu Buffalo Sosu İçin: * 2 yemek kaşığı tereyağı * ½ su bardağı acı sos * 1 yemek kaşığı bal (ya da toz şeker) * 1 çay kaşığı tuz Dip Sos İçin: * 2 yemek kaşığı süzme yoğurt * 1 yemek kaşığı mayonez * 1 diş sarımsak * 1 tutam kuru fesleğen * 1 tutam kuru nane

BUFFALO SOSLU KANAT (BUFFALO WİNGS) NASIL YAPILIR? Mısır nişastası ile kabartma tozunu bir kapta karıştırarak işe başlayın. Tavuk kanatlarını içine ekleyin ve tavukları tamamen kaplayana dek karıştırın.

Fırını 190 derece altlı üstlü ayarda ısıtın ve kanatları fırın tepsisine dizin. Yaklaşık 30 veya 40 dakika boyunca pişirmeye devam edin.

Bu esnada sosu hazırlayabilirsiniz. Bunun için sos tenceresinde tereyağını eritin. Üstüne acı sosu, tuz ve balı ilave edin, karıştırarak 3 ve 4 dakika kadar pişirin.