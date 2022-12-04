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'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlere mis gibi menü önerisi! İşte 4 Aralık yemek menüsü...

04.12.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün ne pişireceğinizi düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Akşam yemeğinde hazırlayabileceğiniz en leziz tariflere haberimizde yer verdik. Bugün sofrada, esnaf lokantalarının vazgeçilmez lezzeti patlıcanlı köfte var. İşte 4 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlere mis gibi menü önerisi! İşte 4 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız ancak aklınıza yeni yemek önerisi gelmiyorsa, 4 Aralık yemek menüsü içeriğimizden yemek tariflerine bakabilir ve fikir edinebilirsiniz. Bugün yemekte irmik çorbası, hicaz pilavı, patlıcan köfte ve yoğurt tatlısı var. İşte 4 Aralık yemek menüsü...

İRMİK ÇORBASI

Hem ekonomik hem de leziz irmik çorbasını çok beğeneceksiniz. İrmik çorbası 11 dakikada hazırlanıyor ve 20 dakikada pişiyor. Çorbanın tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

İrmik çorbası nasıl yapılır? Bu çorba çok ekonomik! Tadına doyulamayan irmik çorbasının tarifi İrmik çorbası nasıl yapılır? Bu çorba çok ekonomik! Tadına doyulamayan irmik çorbasının tarifi

HİCAZ PİLAVI

Esnaf lokantalarının sevilen lezzeti hicaz pilavı, MasterChef programında yapıldı. Bununla birlikte hicaz pilavı araştırmaları da arttı. Tadına doyum olmayan hicaz pilavı 30 dakikada hazırlanıyor ve 60 dakikada pişiriliyor.

Hicaz pilavı tarifi: MasterChef hicaz pilavı nasıl yapılır? Tüm tarifleri unutturan lezzet! Hicaz pilavı tarifi: MasterChef hicaz pilavı nasıl yapılır? Tüm tarifleri unutturan lezzet!

PATLICAN KÖFTE

Patlıcan köfte akşam yemeğiniz için güzel bir seçenek... Patlıcan, kaşar, un, yumurta gibi malzemelerle hazırlanan bu yemek hem leziz hem de doyurucudur.

MasterChef patlıcan köfte tarifi: Esnaf lokantasının vazgeçilmezi MasterChef patlıcan köfte tarifi: Esnaf lokantasının vazgeçilmezi

YOĞURT TATLISI

4 Aralık yemek menüsünde tatlı olarak yoğurt çorbası hazırlayabilir ve servis edebilirsiniz. Yoğurt tatlısı yumurta, yoğurt gibi malzemelerden oluşuyor.

MasterChef Yoğurt Tatlısı tarifi: Yoğurt Tatlısı nasıl yapılır? MasterChef Yoğurt Tatlısı tarifi: Yoğurt Tatlısı nasıl yapılır?

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