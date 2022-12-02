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MasterChef patlıcan köfte tarifi: Esnaf lokantalarının vazgeçilmezi patlıcan köfte nasıl yapılır?

02.12.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışması her hafta hayranları tarafından sevilerek izleniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda 2 Aralık Cuma günü yarışmacılar esnaf lokantalarının vazgeçilmezi patlıcan köfte yapacak. İzleyiciler 'patlıcan köfte nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte enfes lezzette patlıcan köfte tarifi...

MasterChef patlıcan köfte tarifi: Esnaf lokantalarının vazgeçilmezi patlıcan köfte nasıl yapılır?
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Esnaf lokantalarının eşsiz lezzetleri arasında bulunan patlıcan köfte yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Bol salata ile yenildiğine enfes bir tada sahip olan patlıcan köftesinin kesinlikle denenmesi gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1 kg patlıcan
  • 2 su bardağı su
  • 2 adet limon suyu
  • 3 yemek kaşığı sadeyağ
  • 1,5 kahve fincanı un
  • 5 kahve fincanı süt
  • 2 kahve fincanı rende kaşar
  • Tuz
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı
  • Kaplama için:
  • 2 kahve fincanı un
  • 3 adet yumurta
  • Sunum için:
  • 1 adet domates
  • 6 adet marul yaprağı

TARİF

  • Patlıcanları ocakta ya da kömür mangalında közledikten sonra kabuklarını soyun.
  • Bir kabın içine iki bardak su ve limon suyunu ekleyip patlıcanları suyun içine atın ve beklemeye alın.
  • Bir tavada sadeyağı eritin, bir buçuk kahve fincanı unu ilave edip kavurun.
  • Unun kokusu çıkınca beş kahve fincanı süt döküp iki dakika daha birlikte pişirin ve kenara alın.
  • Rende kaşar, tuz, ince kıyılmış maydanoz ve su içinde olan patlıcanları suyunu sıkarak karışıma ilave edin.
  • Karışımı çırpma teli yardımıyla iyice karıştırın ve soğuması için buzdolabına kaldırın.
  • Soğuyan patlıcanlı karışıma avuç içinde parmak şeklini verin.
  • Şekillenen patlıcanları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulayıp önceden kızdırdığınız ayçiçek yağında kızartın.
  • Köfteleri delikli kevgir yardımıyla kızgın yağdan çıkartıp tabağa alın, domates ve marul yaprağıyla servis edin.

AFİYET OLSUN!

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