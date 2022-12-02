MasterChef patlıcan köfte tarifi: Esnaf lokantalarının vazgeçilmezi patlıcan köfte nasıl yapılır?

MasterChef yarışması her hafta hayranları tarafından sevilerek izleniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda 2 Aralık Cuma günü yarışmacılar esnaf lokantalarının vazgeçilmezi patlıcan köfte yapacak. İzleyiciler 'patlıcan köfte nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte enfes lezzette patlıcan köfte tarifi...
Esnaf lokantalarının eşsiz lezzetleri arasında bulunan patlıcan köfte yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Bol salata ile yenildiğine enfes bir tada sahip olan patlıcan köftesinin kesinlikle denenmesi gerekiyor.
MALZEMELER
1 kg patlıcan
2 su bardağı su
2 adet limon suyu
3 yemek kaşığı sadeyağ
1,5 kahve fincanı un
5 kahve fincanı süt
2 kahve fincanı rende kaşar
Tuz
Yarım demet maydanoz
1 su bardağı ayçiçek yağı
Kaplama için:
2 kahve fincanı un
3 adet yumurta
Sunum için:
1 adet domates
6 adet marul yaprağı
TARİF
Patlıcanları ocakta ya da kömür mangalında közledikten sonra kabuklarını soyun.
Bir kabın içine iki bardak su ve limon suyunu ekleyip patlıcanları suyun içine atın ve beklemeye alın.
Bir tavada sadeyağı eritin, bir buçuk kahve fincanı unu ilave edip kavurun.
Unun kokusu çıkınca beş kahve fincanı süt döküp iki dakika daha birlikte pişirin ve kenara alın.
Rende kaşar, tuz, ince kıyılmış maydanoz ve su içinde olan patlıcanları suyunu sıkarak karışıma ilave edin.
Karışımı çırpma teli yardımıyla iyice karıştırın ve soğuması için buzdolabına kaldırın.
Soğuyan patlıcanlı karışıma avuç içinde parmak şeklini verin.
Şekillenen patlıcanları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulayıp önceden kızdırdığınız ayçiçek yağında kızartın.
Köfteleri delikli kevgir yardımıyla kızgın yağdan çıkartıp tabağa alın, domates ve marul yaprağıyla servis edin.
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