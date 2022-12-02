MasterChef patlıcan köfte tarifi: Esnaf lokantalarının vazgeçilmezi patlıcan köfte nasıl yapılır?

Esnaf lokantalarının eşsiz lezzetleri arasında bulunan patlıcan köfte yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Bol salata ile yenildiğine enfes bir tada sahip olan patlıcan köftesinin kesinlikle denenmesi gerekiyor.

MALZEMELER 1 kg patlıcan

2 su bardağı su

2 adet limon suyu

3 yemek kaşığı sadeyağ

1,5 kahve fincanı un

5 kahve fincanı süt

2 kahve fincanı rende kaşar

Tuz

Yarım demet maydanoz

1 su bardağı ayçiçek yağı

Kaplama için:

2 kahve fincanı un

3 adet yumurta

Sunum için:

1 adet domates

6 adet marul yaprağı

TARİF Patlıcanları ocakta ya da kömür mangalında közledikten sonra kabuklarını soyun.

Bir kabın içine iki bardak su ve limon suyunu ekleyip patlıcanları suyun içine atın ve beklemeye alın.

Bir tavada sadeyağı eritin, bir buçuk kahve fincanı unu ilave edip kavurun.

Unun kokusu çıkınca beş kahve fincanı süt döküp iki dakika daha birlikte pişirin ve kenara alın.

Rende kaşar, tuz, ince kıyılmış maydanoz ve su içinde olan patlıcanları suyunu sıkarak karışıma ilave edin.

Karışımı çırpma teli yardımıyla iyice karıştırın ve soğuması için buzdolabına kaldırın.

Soğuyan patlıcanlı karışıma avuç içinde parmak şeklini verin.

Şekillenen patlıcanları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulayıp önceden kızdırdığınız ayçiçek yağında kızartın.

Köfteleri delikli kevgir yardımıyla kızgın yağdan çıkartıp tabağa alın, domates ve marul yaprağıyla servis edin.

AFİYET OLSUN!

