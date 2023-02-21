'Bugün ne pişirsem?' diye düşünme derdine son! İşte 21 Şubat yemek menüsü

Bugün çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç tarife yer verdik. Çorba, içerisinde bulunan nohut, kuru fasulye gibi malzemelerle oldukça doyurucu. Pirinç ve kuşbaşı et ile hazırlanan makbule yemeği de hem besleyici hem doyurucu. Akşama atıştırmalık olarak ise mozaik kakaolu pasta tarifine yer verdik. İşte 21 Şubat yemek menüsü tarifleri...

AYRANLI ÇORBA

Nohut ve kuru fasulye gibi malzemelerle hazırlanan ayranlı çorba hem lezzetli hem de doyurucu bir tarif. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

MAKBULE

Et ve pirinçle hazırlanan makbule tarifine bayılacaksınız. Oldukça doyurucu olan bu lezzet kaşık kaşık yedirecek.

KAKAOLU MOZAİK KEK

Yumuşak kek dokusuyla lezzet şöleni yaşatacak bir tat olan mozaik kek 10 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanıyor ve 50 dakikada pişiyor.