'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmenize gerek yok! İşte size fikir verecek 20 Ocak yemek menüsü

Akşam sofranızda damaklarda lezzet şöleni yaratmak için en güzel tarifleri sizler için derledik. Mercimek çorbasından fırında palamuta, köz kırmızı biber salatasından kalburabastı tatlısına en güzel tarifleri sizin için hazırladık . İşte lezzetli akşam menünüzün tarifleri...

MERCİMEK ÇORBASI

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan mercimek çorbası her sofraya yakışır nitelikte bir tarif. Köklü bir geçmişi olan mercimek çorbası hem tadıyla hem de şifa oluşuyla bilinir.

FIRINDA PALAMUT

hazır kış aylarındayken en güzel tüketilebilecek ürünlerden biri de balık. Omega3 kayağı olan balıklardan palamut Türk sofası geleneğinde çok sık kullanılıyor.

KÖZ KIRMIZI BİBER SALATASI

Köz biber salatası hem hafif hem besleyici olma özelliğiyle biliniyor. Tadı damaklarda lezzet şöleni oluşturan köz kırmızı biber salatası rengine ve kokusuna dayanılmayacak bir tarif...

KALBURABASTI

Şekerpareden sonra en pratik şerbetli tatlı olarak görülen kalburabastı yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor.