'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için 10 Kasım yemek menüsü!

Bugün ne pişireceğinizi düşünüyorsanız ancak aklınıza yemek fikri gelmiyorsa bu haber tam size göre. Çorbadan tatlıya kadar öneri olarak sunduğumuz tarifleri pişirebilirsiniz. İşte 10 Kasım yemek menüsü...

YAYLA ÇORBASI

Leziz ve besleyici olan yayla çorbasıyla başlangıç yapabilirsiniz. Yoğurt çorbası veya düğün çorbası olarak adlandırılan bu çorba, sevilen tariflerin başında gelir.

BEŞAMEL SOSLU TAVUK

Yemeklere lezzet katan beşamel sosunu bir de tavukla deneyin. En çok tavuğa yakışan bu soslu tarifi hazırlamak 35 dakika alacak.

PATATES SALATASI

Oldukça pratik bir tarifi olan Alman usulü patates salatasını çok seveceksiniz. 10 dakikada hazırlanan bu tarif patates, füme, soğan gibi malzemelerle hazırlanıyor.

ELMALI KEK

Menüyü elmalı kek ile kapatabilirsiniz. Aromasını çok seveceğiniz bu tarifi ikinci defa hazırlamak isteyeceksiniz.