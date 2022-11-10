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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için 10 Kasım yemek menüsü!

10.11.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfağa giren herkesin yanıt aradığı 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna biz de sizler için alternatifler sunduk. Başlangıcı sıcacık çorba ile kapanışı da leziz kek tarifi ile yapabilirsiniz. İşte 10 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için 10 Kasım yemek menüsü!

Bugün ne pişireceğinizi düşünüyorsanız ancak aklınıza yemek fikri gelmiyorsa bu haber tam size göre. Çorbadan tatlıya kadar öneri olarak sunduğumuz tarifleri pişirebilirsiniz. İşte 10 Kasım yemek menüsü...

YAYLA ÇORBASI

Leziz ve besleyici olan yayla çorbasıyla başlangıç yapabilirsiniz. Yoğurt çorbası veya düğün çorbası olarak adlandırılan bu çorba, sevilen tariflerin başında gelir.

Hem lezzetli hem pratik yayla (yoğurt) çorbası tarifi! Hem lezzetli hem pratik yayla (yoğurt) çorbası tarifi!

BEŞAMEL SOSLU TAVUK

Yemeklere lezzet katan beşamel sosunu bir de tavukla deneyin. En çok tavuğa yakışan bu soslu tarifi hazırlamak 35 dakika alacak.

Herkes tarifini isteyecek: Beşamel soslu tavuk tarifi Herkes tarifini isteyecek: Beşamel soslu tavuk tarifi

PATATES SALATASI

Oldukça pratik bir tarifi olan Alman usulü patates salatasını çok seveceksiniz. 10 dakikada hazırlanan bu tarif patates, füme, soğan gibi malzemelerle hazırlanıyor.

Klasik salataları unutturur! Alman usulü patates salatası Klasik salataları unutturur! Alman usulü patates salatası

ELMALI KEK

Menüyü elmalı kek ile kapatabilirsiniz. Aromasını çok seveceğiniz bu tarifi ikinci defa hazırlamak isteyeceksiniz.

Diğer kek tariflerini unutturur! Elmalı kek tarifi Diğer kek tariflerini unutturur! Elmalı kek tarifi

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