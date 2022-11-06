'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için leziz tarifler! İşte 6 Kasım yemek menüsü

Siz de bugün ne pişireceğinizi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için çorbadan tatlıya kadar derlediğimiz menü önerisini inceleyebilir ve fikir edinebilirsiniz. İşte 6 Kasım yemek menüsü...

MİNESTRONE ÇORBASI

Sebzeli minestrone çorbası ile başlangıç yapabilirsiniz. Bir sebze çorbası olan Minestrone çorbası İtalyan mutfağından gelir. Doyurucu ve besleyicidir. Tarife ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

TÜRLÜ YEMEĞİ

Sevilerek tüketilen lezzetlerden biri olan türlü yemeğini, 6 Kasım yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. Patlıcan, patates, domates gibi sebzelerden hazırlanan bu yemek, yanında pilav ile servis edilebilir.

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Türlünün yanında, tel tel dökülen arpa şehriye pilavı servis edebilirsiniz. İşte tarifi...

KADİFE KEK TATLISI

Görüntüsüyle iştah kabartan kadife kek tatlısı tadıyla da kendisine hayran bırakıyor. Vişne ile hazırlanan kadife kek tatlısı 20 dakikada hazırlanıyor, 50 dakikada pişiriliyor.