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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için leziz tarifler! İşte 6 Kasım yemek menüsü

06.11.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menü fikri bulmak zaman zaman zor olabiliyor. Mutfapa giren birçok kişi 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna yanıt arıyor. 'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için leziz tariflere haberimizde yer verdik. İşte 6 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için leziz tarifler! İşte 6 Kasım yemek menüsü

Siz de bugün ne pişireceğinizi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için çorbadan tatlıya kadar derlediğimiz menü önerisini inceleyebilir ve fikir edinebilirsiniz. İşte 6 Kasım yemek menüsü...

MİNESTRONE ÇORBASI

Sebzeli minestrone çorbası ile başlangıç yapabilirsiniz. Bir sebze çorbası olan Minestrone çorbası İtalyan mutfağından gelir. Doyurucu ve besleyicidir. Tarife ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Sebze düşkünlerini mutlu edecek lezzet! Sebze düşkünlerini mutlu edecek lezzet!

TÜRLÜ YEMEĞİ

Sevilerek tüketilen lezzetlerden biri olan türlü yemeğini, 6 Kasım yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. Patlıcan, patates, domates gibi sebzelerden hazırlanan bu yemek, yanında pilav ile servis edilebilir.

Tek yemek birden fazla lezzet: Nefis türlü tarifi Tek yemek birden fazla lezzet: Nefis türlü tarifi

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Türlünün yanında, tel tel dökülen arpa şehriye pilavı servis edebilirsiniz. İşte tarifi...

Arpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Tel tel dökülen, mis kokulu Arpa Şehriye Pilavı tarifi Arpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Tel tel dökülen, mis kokulu Arpa Şehriye Pilavı tarifi

KADİFE KEK TATLISI

Görüntüsüyle iştah kabartan kadife kek tatlısı tadıyla da kendisine hayran bırakıyor. Vişne ile hazırlanan kadife kek tatlısı 20 dakikada hazırlanıyor, 50 dakikada pişiriliyor.

Bu eşsiz görüntü başka tatlıda yok: Kadife kek tarifi Bu eşsiz görüntü başka tatlıda yok: Kadife kek tarifi

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