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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara lezzetli tarifler! İşte 25 Kasım 2022 yemek menüsü!

25.11.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' sorusuna yanıtını arıyorsanız doğru yerdesiniz demektir. 'Bugün ne pişirsem?' serimizde 25 Kasım Cuma günü için size lezzetli, nefis yemek tariflerini haberimizde derledik. Cuma akşamına yakışır bir sofra kurmak isteyenlere bu soğuk havalardaki önerimiz başlangıcı tam bir şifa deposu olan tarhana çorbası ile yapmaları... İşte 25 Kasım 2022 yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara lezzetli tarifler! İşte 25 Kasım 2022 yemek menüsü!

Her gün ne pişireceğinizi düşünmek size yorucu ve sıkıcı geliyor olabilir. 'Bugün ne pişirsem?' içeriklerimizde her gün birbirinden leziz tariflere yer veriliyor. Bugün yemekte Şifa deposu tarhana çorbası, imam bayıldı, Airfryer de kolayca yapabileceğiniz tane pilav ve yine kışın vazgeçilmezi mis gibi kokusuyla ayva tatlısı var. İşte 25 Kasım Cuma yemek menüsü...

ŞİFA DEPOSU TARHANA ÇORBASI

Hem leziz hem de şifa deposu olan tarhana çorbası özellikle kış aylarında sofralarda sıklıkla yerini alıyor. Havaların iyice soğuduğu bu günlerde tarhana çorbası size iyi gelecektir.

Şifa deposu tarhana çorbası nasıl yapılır? Şifa deposu tarhana çorbası nasıl yapılır?

İMAM BAYILDI

Türk mutfağının favori lezzetlerinden biri olan imam bayıldı patlıcanın en güzel hali denebilir. Cuma akşamına yakışır bir sofra kurmak isteyenler İmam bayıldı ile mutfağınızı şenlendirebilirsiniz.

İmam bayıldı nasıl yapılır? İmam bayıldı nasıl yapılır?

TANE TANE PİRİNÇ PİLAV TARİFİ

İmam bayıldı tabiki de pirinç pilavı olmadan olmaz. Ancak bu tarif sizi çok şaşırtacak. Türk mutfağının klasik lezzeti pirinç pilavını airfryer'da yapmak mümkün. Hem de tam sevdiğiniz gibi tane tane! İşte tarifi...

Airfryerda tane tane, leziz pilavlar yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Airfryerda tane tane, leziz pilavlar yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

MİS GİBİ KOKUSUYLA AYVA TATLISI

Meyveli tatlılardan hoşlananların favorisi olan ayva tatlısı kışın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Kış bitmeden sık sık yapmanız gereken bu tatlının tadı damağınızda kalacak...

Kışın vazgeçilmezi: Mis gibi kokusuyla ayva tatlısı tarifi Kışın vazgeçilmezi: Mis gibi kokusuyla ayva tatlısı tarifi

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