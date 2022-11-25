'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara lezzetli tarifler! İşte 25 Kasım 2022 yemek menüsü!

Her gün ne pişireceğinizi düşünmek size yorucu ve sıkıcı geliyor olabilir. 'Bugün ne pişirsem?' içeriklerimizde her gün birbirinden leziz tariflere yer veriliyor. Bugün yemekte Şifa deposu tarhana çorbası, imam bayıldı, Airfryer de kolayca yapabileceğiniz tane pilav ve yine kışın vazgeçilmezi mis gibi kokusuyla ayva tatlısı var. İşte 25 Kasım Cuma yemek menüsü...

ŞİFA DEPOSU TARHANA ÇORBASI

Hem leziz hem de şifa deposu olan tarhana çorbası özellikle kış aylarında sofralarda sıklıkla yerini alıyor. Havaların iyice soğuduğu bu günlerde tarhana çorbası size iyi gelecektir.

İMAM BAYILDI

Türk mutfağının favori lezzetlerinden biri olan imam bayıldı patlıcanın en güzel hali denebilir. Cuma akşamına yakışır bir sofra kurmak isteyenler İmam bayıldı ile mutfağınızı şenlendirebilirsiniz.

TANE TANE PİRİNÇ PİLAV TARİFİ

İmam bayıldı tabiki de pirinç pilavı olmadan olmaz. Ancak bu tarif sizi çok şaşırtacak. Türk mutfağının klasik lezzeti pirinç pilavını airfryer'da yapmak mümkün. Hem de tam sevdiğiniz gibi tane tane! İşte tarifi...

MİS GİBİ KOKUSUYLA AYVA TATLISI

Meyveli tatlılardan hoşlananların favorisi olan ayva tatlısı kışın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Kış bitmeden sık sık yapmanız gereken bu tatlının tadı damağınızda kalacak...