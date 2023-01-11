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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 11 Ocak yemek menüsü

11.01.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' sorusunun yanıtını arıyorsanız doğru adrestesiniz. Sizler için en leziz yemek tariflerinden derlediğimiz günün menüsünü oluşturduk. Kremalı ıspanak çorbasını daha önce denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. İşte 11 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 11 Ocak yemek menüsü

Bugün yemekte kremalı ıspanak çorbası, brüksel lahanası, sebzeli kaşarlı köfte ve tatlı olarak da nevzine tatlısı var. C, E ve B vitaminleri açısından zengin olan ıspanak, çorba ile hem leziz hem de sağlıklı bir tarif oluyor. İşte 11 Ocak yemek menüsü...

KREMALI ISPANAK ÇORBASI

Faydalarıyla bilinen ıspanak çorba yapımında da kullanılabiliyor. Krema, ıspanak, soğan ve patates ile ortaya sağlıklı bir çorba tarifi çıkıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Kremalı ıspanak çorbası nasıl yapılır? Kremalı ıspanak çorbası nasıl yapılır?

BRÜKSEL LAHANASI

Sağlıklı olmasıyla bilinen brüksel lahanası 30 dakikada hazırlanıyor ve 30 dakikada pişiriliyor. Leziz ve hafif bir yiyecek olan brüksel lahanası ana yemekte köftenin yanında tüketilebilir.

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SEBZELİ KAŞARLI KÖFTE

Köfte ve kaşar bir araya gelince ortaya harika bir tat çıkıyor. 5 kişi için hazırlanan bu tarifte patates, patlıcan, domates, kıyma, kaşar gibi malzemeler bulunuyor.

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NEVZİNE TATLISI

Pekmez ve tahin ile hazırlanan nevzine tatlısı şerbetli bir tatlıdır. 20 dakikada hazırlanır ve 35 dakikada pişirilir. Bu tariften ortalama 9 dilim çıkıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nevzine tatlısı tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nevzine tatlısı tarifi

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