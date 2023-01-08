'Bugün ne pişirsem?' diyenlere birbirinden leziz tarifler! İşte 8 Ocak yemek menüsü!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında uzak doğu yemekleri yapıldı. Görüntüsüyle iştah kabartan bu tariflerin tatları merak edildi. 8 Ocak yemek menüsü içeriğimizde, bu tariflere yer verdik. Bugün yemekte tom yum çorbası, general tso tavuk, çin pilavı var. İşte 8 Ocak yemek menüsü...

TOM YUM ÇORBASI

Tom Yum çorbası Tayland'ın meşhur lezzetlerinden biridir. Sıcak ve ekşi bir şekilde sunulur. Karides, fileto, balık suyu gibi malzemelerle hazırlanır.

GENERAL TSO TAVUK

Görüntüsüyle iştah kabartan general tso tavuk uzak doğu mutfağına ait lezzetlerden birisir. 30 dakikada hazırlanır ve 30 dakikada pişer. Soslu bir tavuktur ve tavuğun göğsünden hazırlanır.

ÇİN PİLAVI

Sebzeli Çin Pilavı deneyenlerden tam not alıyor. Doyurucu bir tarif olan pilav sebzelerle beraber harmanlandığında daha besleyici ve sağlıklı oluyor.