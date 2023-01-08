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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere birbirinden leziz tarifler! İşte 8 Ocak yemek menüsü!

08.01.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' sorusunun yanıtını düşünmekten yoruluyorsanız bu haber tam size göre. 8 Ocak yemek menüsü içeriğimizde bu defa uzak doğu yemek tariflerine yer verdik. Birbirinden leziz ana yemek menüsüne detaylardan ulaşabilirsiniz. İşte 8 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere birbirinden leziz tarifler! İşte 8 Ocak yemek menüsü!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında uzak doğu yemekleri yapıldı. Görüntüsüyle iştah kabartan bu tariflerin tatları merak edildi. 8 Ocak yemek menüsü içeriğimizde, bu tariflere yer verdik. Bugün yemekte tom yum çorbası, general tso tavuk, çin pilavı var. İşte 8 Ocak yemek menüsü...

TOM YUM ÇORBASI

Tom Yum çorbası Tayland'ın meşhur lezzetlerinden biridir. Sıcak ve ekşi bir şekilde sunulur. Karides, fileto, balık suyu gibi malzemelerle hazırlanır.

Tom Yum çorbası nasıl yapılır? Tom Yum çorbası nasıl yapılır?

GENERAL TSO TAVUK

Görüntüsüyle iştah kabartan general tso tavuk uzak doğu mutfağına ait lezzetlerden birisir. 30 dakikada hazırlanır ve 30 dakikada pişer. Soslu bir tavuktur ve tavuğun göğsünden hazırlanır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz General Tso Tavuk tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz General Tso Tavuk tarifi

ÇİN PİLAVI

Sebzeli Çin Pilavı deneyenlerden tam not alıyor. Doyurucu bir tarif olan pilav sebzelerle beraber harmanlandığında daha besleyici ve sağlıklı oluyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çin pilavı (Sebzeli pilav) tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çin pilavı (Sebzeli pilav) tarifi

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