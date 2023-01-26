'Bugün ne pişirsem?' diyenlere çok kolay tarifler! İşte 26 Ocak yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne pişirsem?' diye soruyor ve kolay tarifler arıyorsanız bu haber tam size göre. Bugün yemekte yeşil kabak çorbası, mahmudiye, boşnak mantısı ve incir uyutması var. Sadece iki malzemeyle hazırlanan incir uyutması tatlısı sadece 5 dakika yapılıyor. İşte 26 Ocak yemek menüsü...

YEŞİL KABAK ÇORBASI

Yeşil kabak çorbası hem kolay hem de sağlıklı bir lezzet... Çorba tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

MAHMUDİYE

Osmanlı mutfağından günümüze gelen mahmudiye yemeği tavuklu lezzettir. Tarçın, karabiber, üzüm gibi malzemelerle de hazırlanan mahmudiyenin biraz aromatik bir tadı var.

BOŞNAK MANTISI

Mantı deyince korkmayın! Bu mantı sadece 20 dakikada hazırlanıyor. Tarifteki ölçülere göre yapıldığında, ortaya 6 kişilik yemek çıkıyor.

İNCİR UYUTMASI

Sadece iki malzemeyle hazırlanan incir uyutması tatlısı 5 dakikada yapılıyor. Yalnızca, tarife başlamadan önce incirlerin sıcak suda 1 saat bekletilmesi gerekiyor.