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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere çok kolay tarifler! İşte 26 Ocak yemek menüsü

26.01.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek menüsü hazırlamaya vaktiniz yoksa fast food gibi sağlıksız yiyeceklere kaçmak yerine daha kolay tariflerle hızlıca bir menü oluşturabilirsiniz. Bu içeriğimizde birbirinden basit, sağlıklı ve leziz yiyeceklerden yemek menüsü oluşturduk. Başlangıç olarak yeşil kabak çorbası var... İşte 26 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere çok kolay tarifler! İşte 26 Ocak yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne pişirsem?' diye soruyor ve kolay tarifler arıyorsanız bu haber tam size göre. Bugün yemekte yeşil kabak çorbası, mahmudiye, boşnak mantısı ve incir uyutması var. Sadece iki malzemeyle hazırlanan incir uyutması tatlısı sadece 5 dakika yapılıyor. İşte 26 Ocak yemek menüsü...

YEŞİL KABAK ÇORBASI

Yeşil kabak çorbası hem kolay hem de sağlıklı bir lezzet... Çorba tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Sağlıklı sıcacık bir tarif: Yeşil kabak çorbası tarifi! Sağlıklı sıcacık bir tarif: Yeşil kabak çorbası tarifi!

MAHMUDİYE

Osmanlı mutfağından günümüze gelen mahmudiye yemeği tavuklu lezzettir. Tarçın, karabiber, üzüm gibi malzemelerle de hazırlanan mahmudiyenin biraz aromatik bir tadı var.

Osmanlı mutfağına ait nefis tavuklu yemek: Mahmudiye! Osmanlı mutfağına ait nefis tavuklu yemek: Mahmudiye!

BOŞNAK MANTISI

Mantı deyince korkmayın! Bu mantı sadece 20 dakikada hazırlanıyor. Tarifteki ölçülere göre yapıldığında, ortaya 6 kişilik yemek çıkıyor.

Gelinim Mutfakta Pratik Boşnak mantısı tarifi Gelinim Mutfakta Pratik Boşnak mantısı tarifi

İNCİR UYUTMASI

Sadece iki malzemeyle hazırlanan incir uyutması tatlısı 5 dakikada yapılıyor. Yalnızca, tarife başlamadan önce incirlerin sıcak suda 1 saat bekletilmesi gerekiyor.

İki malzemeyle şipşak hazırlanacak bir tatlı: İncir uyutması! İki malzemeyle şipşak hazırlanacak bir tatlı: İncir uyutması!

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