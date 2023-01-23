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Gelinim Mutfakta Pratik Boşnak mantısı tarifi! Bol yoğurtlu Pratik Boşnak mantısı nasıl yapılır?

23.01.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta haftanın başında Pratik Boşnak mantısı tarifi yapılıyor. Boşnak mantısı sadece Boşnakların değil herkesin sevdiği lezzetler arasında bulunuyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri evde pratik Boşnak mantısı nasıl yapılır merak ediyor. İşte en pratik Boşnak mantısı tarifi...

Gelinim Mutfakta Pratik Boşnak mantısı tarifi! Bol yoğurtlu Pratik Boşnak mantısı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 46dk
Kalori/Porsiyon -

Çıtır çıtır olan Boşnak mantıları börekçilerin en çok satanları arasında yer alıyor. Evde Pratik Boşnak mantısı tarifi börekçiden mantı almanızı durduracak. Daha önce bu çıtır çıtır lezzeti evde denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • Mantı için:
  • 6 adet milföy yaprağı (dikdörtgen şeklinde)
  • 100-150 gram kıyma
  • 1/2 adet soğan
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı kimyon
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ (tepsiyi yağlamak için)
  • 1 yemek kaşığı (silme) tereyağı (milföyün üzeri için)
  • Üzeri için:
  • 1 kase yoğurt (200 g)
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı (tepeleme) tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber

TARİF

  • Kıymayı bir kase içerisine alın. Soğanı üzerine rendeleyin ve tüm baharatları ekleyip yoğurun.
  • Oda sıcaklığında bekleyip hafifçe yumuşamış dikdörtgen milföy hamurunu kesme tahtasına yerleştirin. 8 eşit kare parçaya kesin.
  • 1 çay kaşığı kadar kıymalı harçtan kare hamurların içerisine yerleştirin.
  • Önce kare hamurun uçlarını birleştirerek kapatın. Ardından elde ettiğiniz mantıyı hafifçe yuvarlayarak şeklini düzeltin.
  • Sıvı yağ ile yağladığınız yuvarlak bir tepsi içerisine hazırladığınız mantıları yerleştirin. 48 adet mantı elde edene dek katlama ve yuvarlama aşamalarını tekrar edin.
  • Fırına vermeden önce bir fırçayla tereyağını mantıların üzerine sürün. 170 derece fansız fırında 40 dakika pişirin, ardından 180 dereceye çıkarıp fanlı fırında 10 dakika daha pişirin.
  • Fırından çıkardıktan sonra 5-10 dakika kadar dinlendirin. Servis etmeden önce sarımsaklı yoğurt ve pul biberle eritilmiş tereyağlı sosunu üzerine gezdirin.

AFİYET OLSUN!

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