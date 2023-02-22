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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere çorbadan tatlıya tarifler! İşte 22 Şubat yemek menüsü

22.02.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız bu içerik tam size göre! Çorbadan tatlıya en nefis yemek tariflerini derlediğimiz 22 Şubat yemek menüsü içeriğimiz sayesinde, bugün hazırlayabileceğiniz leziz tariflerden fikir alabilirsiniz. İşte 22 Şubat yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere çorbadan tatlıya tarifler! İşte 22 Şubat yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne yemek yapsam?' diye düşünme derdine son! Sizler için hazırladığımız yemek menüsü içeriğimiz ile en leziz tarifleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Bugün yemekte tarhana çorbası, sodalı poğaça, çıtır tavuk ve lokma tatlısı var. İşte 22 Şubat yemek menüsü...

TARHANA ÇORBASI

Hem basit hem de sevilen bir lezzet olan tarhana çorbası sofralarda sıklıkla yer alır. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Dünyanın en kolay çorbası tarhana çorbası tarifi Dünyanın en kolay çorbası tarhana çorbası tarifi

SODALI POĞAÇA

Herkesin severek tükettiği bir lezzet olan poğaça tarifine, 22 Şubat yemek menüsü içeriğimizde yer verdik.

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ÇITIR TAVUK

Çıtır çıtır tavuklar tam bir lezzet şöleni yaşatacak. 20 dakikada hazırlanan bu tarif 10 dakikada pişiriliyor.

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LOKMA TATLISI

Şerbetli ve sevilen bir tatlı olan lokma tatlısı kandil günlerinde sıklıkla tüketilir. Sevap kazanmak için de dağıtılan bu tatlı 40 dakikada hazırlanıyor.

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