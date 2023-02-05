YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere enfes tarifler! İşte 5 Şubat yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere enfes tarifler! İşte 5 Şubat yemek menüsü

05.02.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! Bugün yemekte başlangıç olarak yayla çorbası var. Devamında ise hem doyurucu hem de lezzetli yemek tariflerinden beğendiklerinizi hazırlayabilirsiniz. İşte birbirinden enfes tariflerle 5 Şubat yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere enfes tarifler! İşte 5 Şubat yemek menüsü

Sizler için çorbadan tatlıya kadar nefis yemek tariflerinden yemek menüsü içeriği oluşturduk. Bugün yemekte yayla çorbası, hengel mantısı, kuş üzümlü pilav ve tatlı olarak da çayın yanında servis etmelik tarçınlı çörek var. İşte 5 Şubat yemek menüsü tarifleri...

YAYLA ÇORBASI

Yayla çorbası hem leziz hem de doyurucu bir çorbadır. Tariflere ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Klasik bir lezzet yayla çorbası nasıl yapılır? Klasik bir lezzet yayla çorbası nasıl yapılır?

HENGEL MANTISI

Hengel mantısı patatesleri haşlayarak hazırlanıyor. Un, yumurta, patates gibi temel malzemelerle yapılıyor.

Lokum gibi hengel (hınkal) mantısı tarifi! Lokum gibi hengel (hınkal) mantısı tarifi!

KUŞ ÜZÜMLÜ PİLAV

Sofralarda sıklıkla yer alan pilav, kuş üzümü de eklendiğinde daha lezzetli oluyor. 5 dakikada hazırlanan bu tarif 20 dakikada pişiyor.

Ana yemeğin kurtarıcısı kuş üzümlü pilav tarifi! Ana yemeğin kurtarıcısı kuş üzümlü pilav tarifi!

TARÇINLI ÇÖREK

Gelinim Mutfakta programında hazırlanan tarçınlı çörek görüntüsüyle merak uyandırdı. Fırında hazırlanan bu tarifin porsiyonunda 428 kalori bulunuyor.

Gelinim Mutfakta Tarçınlı çörek tarifi! Kokusu tüm evi saracak Gelinim Mutfakta Tarçınlı çörek tarifi! Kokusu tüm evi saracak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rengarenk aşure tarifi: Cevizli fındıklı aşure nasıl yapılır?Rengarenk aşure tarifi: Cevizli fındıklı aşure nasıl yapılır?
Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yokTam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok
Hazırlaması dakikalarınızı alacak! Şeftali ve armut ile...Hazırlaması dakikalarınızı alacak! Şeftali ve armut ile...
Anahtar Kelimeler:
bugün ne pişirsem yemek menüsü etli yemek tarifleri tarif leziz hengel mantısı mantısı

En Çok Okunan Haberler

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'

Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'

Esra Ezmeci'ye gelen ifşa herkesi şaşırttı!

Esra Ezmeci'ye gelen ifşa herkesi şaşırttı!

TikToker Begüm Polat'tan seksi dans videosu! İzleyenler gözünü alamadı!

TikToker Begüm Polat'tan seksi dans videosu! İzleyenler gözünü alamadı!

Rus kadınların gizli sırrı! 2 doğal malzeme ile tüyleri bitiriyor

Rus kadınların gizli sırrı! 2 doğal malzeme ile tüyleri bitiriyor

Dizideki o gönderme olay oldu! Yorum yağdı

Dizideki o gönderme olay oldu! Yorum yağdı

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.