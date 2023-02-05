'Bugün ne pişirsem?' diyenlere enfes tarifler! İşte 5 Şubat yemek menüsü

Sizler için çorbadan tatlıya kadar nefis yemek tariflerinden yemek menüsü içeriği oluşturduk. Bugün yemekte yayla çorbası, hengel mantısı, kuş üzümlü pilav ve tatlı olarak da çayın yanında servis etmelik tarçınlı çörek var. İşte 5 Şubat yemek menüsü tarifleri...

YAYLA ÇORBASI

Yayla çorbası hem leziz hem de doyurucu bir çorbadır. Tariflere ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

HENGEL MANTISI

Hengel mantısı patatesleri haşlayarak hazırlanıyor. Un, yumurta, patates gibi temel malzemelerle yapılıyor.

KUŞ ÜZÜMLÜ PİLAV

Sofralarda sıklıkla yer alan pilav, kuş üzümü de eklendiğinde daha lezzetli oluyor. 5 dakikada hazırlanan bu tarif 20 dakikada pişiyor.

TARÇINLI ÇÖREK

Gelinim Mutfakta programında hazırlanan tarçınlı çörek görüntüsüyle merak uyandırdı. Fırında hazırlanan bu tarifin porsiyonunda 428 kalori bulunuyor.