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Gelinim Mutfakta Tarçınlı çörek tarifi! Mis gibi kokusuyla tarçınlı çörek (Cinnamon Rolls) nasıl yapılır?

03.02.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü tarçınlı çörek tarifi yapılıyor. Mis gibi kokusuyla iştah kabartan tarçınlı çörek cinnamon roll olarak da olarak da biliniyor. Oldukça lezzetli olan tarçınlı çörek pratik bir şekilde hazırlanıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri tarçınlı çörek nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte enfes tarçınlı çörek tarifi...

Gelinim Mutfakta Tarçınlı çörek tarifi! Mis gibi kokusuyla tarçınlı çörek (Cinnamon Rolls) nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 10
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 428kal

Tatlıların içerisinde yer alan tarçın tatlıların lezzetine lezzet katıyor. Tarçınlı çörek tarifi de soğuk kış günlerinde içinizi pamuk gibi yumuşatacak bir tarif. Bu tarçınlı çörek tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • Çörek hamuru için:
  • 1 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1 paket kuru maya
  • 4 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
  • İçi için:
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı tarçın
  • 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
  • Üzeri için:
  • 4 yemek kaşığı labne peyniri
  • 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 paket vanilin
  • 6 yemek kaşığı pudra şekeri

TARİF

  • Hamur için ılık süt, şeker ve mayayı karıştırın. Karışıma yumurtaları ve tereyağını da ekleyin. Islak karışıma unu azar azar yedirin ve hamuru bir kap içerisinde 15 dakika yoğurun. Hamurun üzerini kapatarak ılık bir yerde bir saat kadar mayalayın.
  • Mayalanan hamuru yağlanmış tezgahta dikdörtgen şeklinde açın. Hamurun içine yumuşak tereyağını sürün, üzerine şeker ve tarçını da serpin.
  • Hamuru kalın rulo şeklinde sarın ve 2-3 parmak genişliğinde kesin. Hamur parçalarını aralarında boşluk kalacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Tepsinin üzerini bir bezle örtün ve yirmi dakika ikinci kez mayalayın.
  • Mayalanan hamuru 180 derecelik fırında 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Çöreğin üzeri için labne, tereyağı ,vanilin ve pudra şekerini çırpın.
  • Tarçınlı çörek hafif ılınınca kremayı üzerine sürerek hazır hale getirin.

AFİYET OLSUN!

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