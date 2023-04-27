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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün menüsü! 27 Nisan yemek menüsü

27.04.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız bu menü kaçmaz! Bugünün menüsünde yer alan tarifler herkesin damak tadına uyum sağlıyor. 27 Nisan yemek menüsünde oldukça doyurucu tarifler bulunuyor. İşte 27 Nisan yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün menüsü! 27 Nisan yemek menüsü

Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız bu günün menüsünden ilham alabilirsiniz. 27 Nisan yemek menüsünde yer alan lezzetler enfes bir tada sahip oluyor Bugünkü yemek menüsü içeriğimizde ezogelin çorbası, çökertme kebabı ve alman pastası var. İşte 27 Nisan yemek menüsü...

27 NİSAN GÜNÜN MENÜSÜ

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

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Malzemeler

  • 2 çay bardağı kırmızı mercimek
  • 3 yemek kaşığı pirinç
  • 2 yemek kaşığı bulgur
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 9 su bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Servisi için:
  • 1/2 adet limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı

  • Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye aktarın.
  • 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye aktarın.
  • Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin.
  • Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.
  • Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın.
  • Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin.
  • 1 tatlı kaşığı naneyi ekleyip, 2 dakika daha kavurun.
  • Kavrulan sosunuzu ocaktan alın.
  • Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin.
  • Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin.
  • Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

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Malzemeler

  • Eti için:
  • 300 gram dana kontrfile
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • Et marinasyonu için:
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı soda
  • 1 yemek kaşığı tereyağı (pişirmek için)
  • Kibrit patates için:
  • 2 adet orta boy patates
  • 1,5 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)
  • Domates sosu için:
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 adet rendelenmiş domates
  • Servisi için:
  • 4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

Yapılışı

  • Fazla yağlı kısımlarından arındırılmış biftek ya da bonfile dilimlerini uzun ince şeritler halinde kesin. Et marinasyonu için tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve üzeri streç filmle kaplı kapta buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.
  • Kabuğunu soyduğunuz patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin.
  • Bol suda durulayıp üzerlerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
  • Küçük bir tencerede kızdırdığınız derin yağda birkaç partide altın sarısı rengini alana kadar kızartın.
  • Kağıt havlu serili bir tabağa alıp dinlendirin.
  • Etleri kızartmak için mümkünse döküm bir tavada az miktarda sıvı yağı kızdırın. Tereyağını ekleyin. Marine olan etleri yüksek ateşte pişirin. Renk aldıklarında tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi katıp ocaktan alın.
  • Domates sosu hazırlamak için; tereyağını küçük bir tavada kızdırın.
  • Üzerine pul biber ve rendelenmiş domatesi ekleyip, 10 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.
  • Servis tabaklarına sırasıyla; kızartılmış kibrit patates, çırpılmış sarımsaklı yoğurt, domates sos ve sotelenmiş et dilimlerini alıp kızarmış domates ve yeşil biberle süsledikten sonra bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

ALMAN PASTASI TARİFİ

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Malzemeler

  • Keki İçin:
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı (1 parmak eksik) sıvı yağ
  • 1 çay bardağı (1 parmak eksik) süt
  • 1 yemek kaşığı (tepeleme) yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 2 su bardağı un
  • Kreması İçin:
  • 2,5 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 3 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 paket vanilin
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • İçi Malzemesi İçin:
  • 2 adet orta boy muz (arzuya göre)
  • Üzeri İçin:
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 2 dilim muz

Yapılışı

  • Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri beyazlaşana kadar çırpın.
  • Ardından sıvı yağı ekleyin.
  • Sütü ekleyin.
  • Yoğurdu ekleyin ve tekrar çırpın.
  • Son olarak vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek ekleyin ve 2 dakika kadar çırpın. Homojen bir kek harcı elde ettiğinizde hazır olacak.
  • Kelepçeli ve yuvarlak kek, orta boy kalıbını yağlayın. Kek harcını dökün.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika kontrollü olarak pişirin. Pişen keki tezgahta soğumaya bırakın.
  • Kreması İçin:
  • Muhallebisi için yumurta sarısı, un, mısır nişastası ve vanilini derin bir kasede tel çırpıcı ile karıştırın.
  • Tencereye toz şeker ve sütü koyup kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra yumurtalı karışıma bir kepçe dökün ve hızlıca karıştırın. Ardından yumurtalı karışımın tamamını tencereye dökün ve karışımı sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin.
  • Piştikten sonra ocaktan almadan önce tereyağını ekleyin ve karıştırın.
  • Üzerini streç film ile kapatıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Pratik Alman Pastası İçin:

  • Soğuyan keki enlemesine ortadan ikiye kesin. Kekin alt tabanını bir servis tabağına yerleştirin ve kremanın tamamını ekleyip güzelce yayın.
  • Muz dilimlerini ekleyin.
  • Kekin diğer yarısını üzerine kapatın ve buzdolabında en az 1 saat dinlenmeye bırakın.
  • Servis öncesinde pastanın üzerine pudra şekeri serpin. Arzuya göre üzerini muz dilimleri ile süsleyebilirsiniz
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Yedikçe yediren ıslak hamburger tarifi! Bol soslu ıslak hamburgerYedikçe yediren ıslak hamburger tarifi! Bol soslu ıslak hamburger
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