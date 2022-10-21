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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere leziz ve doyurucu tarifler! İşte 21 Ekim günün menüsü...

21.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfaktan sorumlu birçok birey günün menüsünü belirlerken zorlanıyor. Biz de sizin için çorbadan tatlısına kadar yemek menüsü derledik. Menünün tarifine de haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 21 Ekim günün menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere leziz ve doyurucu tarifler! İşte 21 Ekim günün menüsü...

Haberimizi 'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar ve leziz tarifler arayanlar için derledik. Bugün sıcacık bir yayla çorbasıyla başlangıç yapabilir ve nefis bir künefe ile günü kapatabilirsiniz. İşte 21 Ekim günün menüsü...

YAYLA ÇORBASI

Pirinç ve yoğurt ile hazırlanan yayla çorbası üzerine nane dökülerek içilir. Leziz bir tarif olan yayla çorbası ülkemizde birçok sofrada yerini alır. Yayla çorbasının tarifine aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

Yayla çorbası nasıl yapılır? Hem lezzetli hem pratik yayla (yoğurt) çorbası tarifi!Yayla çorbası nasıl yapılır? Hem lezzetli hem pratik yayla (yoğurt) çorbası tarifi!

FELLAH KÖFTESİ

Bu akşam sofranızda dağılmayan fellah köftesine yer verebilirsiniz. Bu doyurucu tarif bulgur ile hazırlanıyor. Tadı ise özel sosu sayesinde oldukça leziz...

Yok böyle lezzet: Dağılmayan fellah köftesi tarifi! Fellah köftesi nasıl yapılır?Yok böyle lezzet: Dağılmayan fellah köftesi tarifi! Fellah köftesi nasıl yapılır?

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Doyurucu ve besleyici olan arpa şehriye pilavı, fellah köftesinin yanına çok yakışacak. Tane tane arpa şehriye pilavı yapmak için aşağıdaki linke tıklayın.

Arpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Tel tel dökülen, mis kokulu Arpa Şehriye Pilavı tarifi ve malzemeleriArpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Tel tel dökülen, mis kokulu Arpa Şehriye Pilavı tarifi ve malzemeleri

KÜNEFE

Tadıyla kendisine hayran bırakan künefe bu akşam yemeğinin ardından iyi gider... Künefeyi evde hazırlayabilir ve servis edebilirsiniz.

Künefe nasıl yapılır? MasterChef künefe tarifi ve malzemeleri neler?Künefe nasıl yapılır? MasterChef künefe tarifi ve malzemeleri neler?


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