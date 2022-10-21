'Bugün ne pişirsem?' diyenlere leziz ve doyurucu tarifler! İşte 21 Ekim günün menüsü...

Haberimizi 'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar ve leziz tarifler arayanlar için derledik. Bugün sıcacık bir yayla çorbasıyla başlangıç yapabilir ve nefis bir künefe ile günü kapatabilirsiniz. İşte 21 Ekim günün menüsü...

YAYLA ÇORBASI

Pirinç ve yoğurt ile hazırlanan yayla çorbası üzerine nane dökülerek içilir. Leziz bir tarif olan yayla çorbası ülkemizde birçok sofrada yerini alır. Yayla çorbasının tarifine aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

FELLAH KÖFTESİ

Bu akşam sofranızda dağılmayan fellah köftesine yer verebilirsiniz. Bu doyurucu tarif bulgur ile hazırlanıyor. Tadı ise özel sosu sayesinde oldukça leziz...

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Doyurucu ve besleyici olan arpa şehriye pilavı, fellah köftesinin yanına çok yakışacak. Tane tane arpa şehriye pilavı yapmak için aşağıdaki linke tıklayın.

KÜNEFE

Tadıyla kendisine hayran bırakan künefe bu akşam yemeğinin ardından iyi gider... Künefeyi evde hazırlayabilir ve servis edebilirsiniz.



