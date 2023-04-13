Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 22. günü iftar menüsü

Ramazan ayının son günlerinde iftara yapacak yemek bulmak giderek zorlaşıyor. 'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' soruları sık sık aratılıyor. İftara uygun lezzetli tarifler arıyorsanız bu Ramazan menüsüne göz atabilirsiniz. 13 Nisan iftar menüsünde ezogelin çorbası, mercimek yemeği, bulgur pilavı, lokma tatlısı tarifi yer alıyor.

22. GÜN İFTAR MENÜSÜ

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Yarım su bardağı kırmızı mercimek

Yarım çay bardağı pirinç

3 çorba kaşığı bulgur

1 çorba kaşığı salça

1 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı un

3 diş sarımsak

Kuru nane

Pul biber

Tuz

Karabiber

7 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı sıvıyağ

Yapılışı

Çorbayı yapacağınız tencereye 2 çorba kaşığı sıvı yağ ve 1 adet soğanı küçük küçük doğrayıp yağda kavurun.

Soğanları pembeleşinceye kadar kavururken arada 2 diş sarımsağı da rendeleyerek ekleyin.

Ardından yarım su bardağı mercimek ile birlikte 3 çorba kaşığı bulgur ve yarım çay bardağı pirinci ekleyip 2 dakika daha kavurun.

Malzemeler kavrulunca tencereye 5 bardak sıcak su dökün ve çorbayı kaynamaya bırakın.

Çorba kaynarken ayrı bir tavada 2 çorba kaşığı sıvı yağ ile 1 çorba kaşığı unu çırpma teli yardımıyla karıştırarak kavurun.

Kuru nane, pul biber ve karabiberi de ekleyip 2 su bardağı sıcak suyu tavaya dökün ve hepsini çırpma teli ile iyice karıştırın.

Birkaç dakika kavurduktan sonra 1 çorba kaşığı salça da ilave ederek kavurmayı sürdürün.

Tavada kavurduğunuz malzemeleri tencereye yavaş dökün ve bu sırada çorbayı karıştırın.

20 dakika kadar çorbayı orta ateşte kaynattıktan sonra ocaktan alın.

MERCİMEK YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler

Mercimeği Haşlamak İçin:

1,5 su bardağı yeşil mercimek (önceden ıslatılmış)

2,5 su bardağı su

Soğanlı Harcı İçin:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

2,5 - 3 su bardağı su

1/4 adet limonun suyu

Yapılışı

1,5 su bardağı yeşil mercimeği yıkayıp suyunu süzdükten sonra derin bir tencereye alın.

Üzerini bir parmak geçecek kadar su ilavesiyle kısık ateşte yumuşayana kadar haşlayın.

4 yemek kaşığı zeytinyağını ayrı bir tencerede kızdırın. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar soteleyin.

1,5 yemek kaşığı domates salçasını ve haşlanmış yeşil mercimekleri kattıktan sonra soteleme işlemine kısa bir süre daha devam edin.

Üzerine 2,5 su bardağı su ve çeyrek limon suyunu ilave edin ve karıştırıp kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakın. Ocaktan almaya yakın yarım tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı pul biber ve karabiber ekleyin.

Kıvam alan ve hafif sulu bir yapıda olan yeşil mercimek yemeğini sıcak ya da ılık olarak servis edin.

BULGUR PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet rendelenmiş domates

2 adet kuru soğan

3 adet yeşil kıl biber

2 diş sarımsak

Bir yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı su

Tuz

Pul biber

Kırmızı toz biber

Yapılışı

Soğanları minik minik küpler şeklinde doğrayın.

İnce kıl biberleri de minik halkalar şeklinde dilimleyin.

Derin bir teflon tencerenin içine sıvı yağı alın ve ısıtın.

Yağ kızdıktan sonra içine soğanları ilave edip kavurmaya başlayın.

Soğanlar hafif pembeleştikten sonra dilimlediğiniz biberleri tencereye alın ve kavurma işlemine devam edin.

Biberler de piştikten sonra tencereye salçayı ekleyin.

Salçanın kokusu çıktıktan sonra bulguru tencereye alın ve tüm malzemeleri tahta kaşık yardımıyla harmanlayın.

İçine doğranmış sarımsakları, tuzu ve baharatları ilave ettikten sonra rendelenmiş domatesleri de tencereye katın.

Malzemeleri 2 dakika kavurduktan sonra üzerine 4 bardak sıcak suyu dökün.

Kısık ateşte bulgurlar suyu çekene kadar pişirin.

LOKMA TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

3,5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

Kızartmak için:

2,5 su bardağı ayçiçek yağı

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Yapılışı

3,5 su bardağı unu geniş bir kabın içine alın ve ortasını havuz şeklinde açın. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edin.

2 su bardağı ılık suyu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışan ve cıvık bir hamur elde edin.

Hamurunuzun üzerini kapatın, oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın.

Hamur mayalanırken şerbetini hazırlayın. Tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı suyu aktarın. Şeker eriyince limon suyunu ilave edin. Hafif kaynayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru sıkma torbasına aktarın.

Yağlanmış mutfak makası yardımıyla hamurunuzdan küçük toplar kesin. Kızgın yağın içerisinde kızartın.

Kızan lokmaları kevgir yardımıyla alın ve soğuk şerbetin içerisine atın. 10 saniye kadar şerbetin içerisinde tutun.

Üzerine tarçın serperek nefis lokmalarınızı servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

