YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 22. günü iftar menüsü

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 22. günü iftar menüsü

13.04.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız Ramazan ayına özel olarak hazırlanmış iftar menülerine şans verebilirsiniz. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde iftara enfes yemekler yapmak istiyorsanız bu iftar menüsü tam size göre! Ramazan ayının 22. günü için hazırlanan iftar menüsü herkesin seveceği yemeklerden oluşuyor. İşte 13 Nisan iftar menüsü...

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 22. günü iftar menüsü

Ramazan ayının son günlerinde iftara yapacak yemek bulmak giderek zorlaşıyor. 'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' soruları sık sık aratılıyor. İftara uygun lezzetli tarifler arıyorsanız bu Ramazan menüsüne göz atabilirsiniz. 13 Nisan iftar menüsünde ezogelin çorbası, mercimek yemeği, bulgur pilavı, lokma tatlısı tarifi yer alıyor.

22. GÜN İFTAR MENÜSÜ

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Ekran görüntüsü 2023-04-13 094735

Malzemeler

  • Yarım su bardağı kırmızı mercimek
  • Yarım çay bardağı pirinç
  • 3 çorba kaşığı bulgur
  • 1 çorba kaşığı salça
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 çorba kaşığı un
  • 3 diş sarımsak
  • Kuru nane
  • Pul biber
  • Tuz
  • Karabiber
  • 7 su bardağı sıcak su
  • 2 çorba kaşığı sıvıyağ

Yapılışı

  • Çorbayı yapacağınız tencereye 2 çorba kaşığı sıvı yağ ve 1 adet soğanı küçük küçük doğrayıp yağda kavurun.
  • Soğanları pembeleşinceye kadar kavururken arada 2 diş sarımsağı da rendeleyerek ekleyin.
  • Ardından yarım su bardağı mercimek ile birlikte 3 çorba kaşığı bulgur ve yarım çay bardağı pirinci ekleyip 2 dakika daha kavurun.
  • Malzemeler kavrulunca tencereye 5 bardak sıcak su dökün ve çorbayı kaynamaya bırakın.
  • Çorba kaynarken ayrı bir tavada 2 çorba kaşığı sıvı yağ ile 1 çorba kaşığı unu çırpma teli yardımıyla karıştırarak kavurun.
  • Kuru nane, pul biber ve karabiberi de ekleyip 2 su bardağı sıcak suyu tavaya dökün ve hepsini çırpma teli ile iyice karıştırın.
  • Birkaç dakika kavurduktan sonra 1 çorba kaşığı salça da ilave ederek kavurmayı sürdürün.
  • Tavada kavurduğunuz malzemeleri tencereye yavaş dökün ve bu sırada çorbayı karıştırın.
  • 20 dakika kadar çorbayı orta ateşte kaynattıktan sonra ocaktan alın.

MERCİMEK YEMEĞİ TARİFİ

Ekran görüntüsü 2023-04-13 095042

Malzemeler

  • Mercimeği Haşlamak İçin:
  • 1,5 su bardağı yeşil mercimek (önceden ıslatılmış)
  • 2,5 su bardağı su
  • Soğanlı Harcı İçin:
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 1/2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 2,5 - 3 su bardağı su
  • 1/4 adet limonun suyu

Yapılışı

  • 1,5 su bardağı yeşil mercimeği yıkayıp suyunu süzdükten sonra derin bir tencereye alın.
  • Üzerini bir parmak geçecek kadar su ilavesiyle kısık ateşte yumuşayana kadar haşlayın.
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağını ayrı bir tencerede kızdırın. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar soteleyin.
  • 1,5 yemek kaşığı domates salçasını ve haşlanmış yeşil mercimekleri kattıktan sonra soteleme işlemine kısa bir süre daha devam edin.
  • Üzerine 2,5 su bardağı su ve çeyrek limon suyunu ilave edin ve karıştırıp kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakın. Ocaktan almaya yakın yarım tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı pul biber ve karabiber ekleyin.
  • Kıvam alan ve hafif sulu bir yapıda olan yeşil mercimek yemeğini sıcak ya da ılık olarak servis edin.

BULGUR PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 2 adet rendelenmiş domates
  • 2 adet kuru soğan
  • 3 adet yeşil kıl biber
  • 2 diş sarımsak
  • Bir yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 4 su bardağı su
  • Tuz
  • Pul biber
  • Kırmızı toz biber

Yapılışı

  • Soğanları minik minik küpler şeklinde doğrayın.
  • İnce kıl biberleri de minik halkalar şeklinde dilimleyin.
  • Derin bir teflon tencerenin içine sıvı yağı alın ve ısıtın.
  • Yağ kızdıktan sonra içine soğanları ilave edip kavurmaya başlayın.
  • Soğanlar hafif pembeleştikten sonra dilimlediğiniz biberleri tencereye alın ve kavurma işlemine devam edin.
  • Biberler de piştikten sonra tencereye salçayı ekleyin.
  • Salçanın kokusu çıktıktan sonra bulguru tencereye alın ve tüm malzemeleri tahta kaşık yardımıyla harmanlayın.
  • İçine doğranmış sarımsakları, tuzu ve baharatları ilave ettikten sonra rendelenmiş domatesleri de tencereye katın.
  • Malzemeleri 2 dakika kavurduktan sonra üzerine 4 bardak sıcak suyu dökün.
  • Kısık ateşte bulgurlar suyu çekene kadar pişirin.

LOKMA TATLISI TARİFİ

Ekran görüntüsü 2023-04-13 095413

Malzemeler

  • Hamuru için:
  • 3,5 su bardağı un
  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 paket kuru maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • Kızartmak için:
  • 2,5 su bardağı ayçiçek yağı
  • Şerbeti için:
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 3-4 damla limon suyu

Yapılışı

  • 3,5 su bardağı unu geniş bir kabın içine alın ve ortasını havuz şeklinde açın. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edin.
  • 2 su bardağı ılık suyu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışan ve cıvık bir hamur elde edin.
  • Hamurunuzun üzerini kapatın, oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın.
  • Hamur mayalanırken şerbetini hazırlayın. Tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı suyu aktarın. Şeker eriyince limon suyunu ilave edin. Hafif kaynayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Mayalanan hamuru sıkma torbasına aktarın.
  • Yağlanmış mutfak makası yardımıyla hamurunuzdan küçük toplar kesin. Kızgın yağın içerisinde kızartın.
  • Kızan lokmaları kevgir yardımıyla alın ve soğuk şerbetin içerisine atın. 10 saniye kadar şerbetin içerisinde tutun.
  • Üzerine tarçın serperek nefis lokmalarınızı servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 21. günü iftar menüsüBugün ne pişirsem? Ramazan'ın 21. günü iftar menüsü
Anahtar Kelimeler:
tarifi iftar Ramazan menüsü bulgur pilavı ezogelin çorbası lokma mercimek yemeği tarif aşlama haşlanmış yeşil mercimek çırpma

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da gergin anlar! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı Yusuf için kararını açıkladı

Survivor'da gergin anlar! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı Yusuf için kararını açıkladı

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

Islak browni kurabiye tarifi! Yoğun çikolata lezzeti

Islak browni kurabiye tarifi! Yoğun çikolata lezzeti

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 21. günü iftar menüsü

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 21. günü iftar menüsü

Şambörek (Sembusek) tarifi! Mardin, Batman, Diyarbakır yöresine ait Sembusek nasıl yapılır?

Şambörek (Sembusek) tarifi! Mardin, Batman, Diyarbakır yöresine ait Sembusek nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta pilavlı tavuk kebap tarifi! Üzeri nar gibi kızarır

Gelinim Mutfakta pilavlı tavuk kebap tarifi! Üzeri nar gibi kızarır

İlginizi Çekebilir

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.