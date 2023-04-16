Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 25. günü iftar menüsü

Ramazan ayında 'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularını aratıyorsanız bu yılın son iftarlarına özel olarak hazırlanan iftar menülerine şans verebilirsiniz. Ramazan ayının 25. günü için oldukça lezzetli tarifler verildi. 16 Nisan iftar menüsünde andoloz çorbası, bohça kebabı, arpa şehriye pilavı ve tiramisu tarifi yer alıyor.

ANDOLOZ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

7 su bardağı su

3 yemek kaşığı pirinç

Yeteri kadar tuz

Maydanoz

Yapılışı

Pirinci küçük bir tencereye alın ve üzerine su ilave ederek haşlayın.

Tereyağını tencerede eritin.

Üzerine un ekleyin ve kokusu çıkana dek kavurun.

Una salçayı da ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

Su ilave edin ve karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın.

Önceden haşlanan pirinci de ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

Tuz ve maydanoz da ekleyip karıştırın.

BOHÇA KEBABI TARİFİ

Malzemeler

1.5 su bardağı süt

2 adet yumurta

4-5 kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı kadar un

Tuz

500 gr kuşbaşı et

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1-2 tane biber

2 adet domates

1 adet soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber

1.5 su bardağı sür

1.5 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Kaşar peyniri

Yapılışı

Krep malzemelerini (süt, yumurta, sıvı yağ, un ve tuz) karıştırıp krep harcını hazırlayın.

Hazırladığınız krep harcını tavada önlü arkalı pişirin.

İç harcı için kuşbaşı etleri bir tencereye alın.

Et suyunu çekene kadar pişirin.

Etler suyunu çektikten sonra içerisine domates, biber, soğan ve bezelyeyi ekleyin.

Domates suyunu çekmeye yakın içerisine tuz, karabiber ve istediğiniz diğer baharatları ekleyin.

Et iç harcı piştikten sonra tencereyi ocaktan alın.

Krepi bir kâsenin içerisine yerleştirin.

Krepin ortasına 3 yemek kaşığı kadar iç harcı koyun.

İç harcı koyduğunuz krepi katlayarak kapayın.

Kapattığınız krepleri yağladığınız fırın tepsisine ters çevirerek yerleştirin.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin ve üzerine 1 yemek kaşığı unu koyun.

Un kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavurduktan sonra yavaşça sütü ekleyip karıştırın.

Tuz, karabiber ve kaşar peynirleri de ekleyip biraz daha kaynatın.

Tepsiye yerleştirdiğiniz bohçaların üzerine 2 yemek kaşığı beşamel sosundan döküp yayın.

Önceden ısıttığınız fırında 200 derecede beşamel sosu kızarana kadar pişirin.

Beşamel sosu kızardıktan sonra fırından alıp servis edebilirsiniz.

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı arpa şehriye

Tuz

3 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Pilav tenceresine tereyağını koyarak eritin, sıvı yağı ekleyin.

Şehriyeleri ekleyin ve biraz kırmızılaşana kadar yani rengini alana kadar kavurun.

Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Gerekirse ilave yapabilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak bu aşamada bulyonu ekleyebilirsiniz.

Son olarak tuzunu da ekleyerek kapağını kapatın.

Şehriyeler suyu çekince altını kapatabilirsiniz.

TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler

4 büyük yumurta sarısı

1 su bardağı 50 gr şeker

¾ su bardağı krema

1 su bardağı (227 gr) mascarpone ya da labne

1 ¾ bardak iyi espresso veya çok koyu kahve

2 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu

1 paket kedi dili

İsteğe bağlı bitter çikolata

Yapılışı

Orta boy bir kapta bir elektrikli karıştırıcı kullanarak, yumurta sarısı ve şekeri çok soluk sarıya ve yaklaşık üç katına kadar çırpın. Karışımı büyük bir kaseye aktarın.

Orta kapta krema ve 50 gram şekeri yumuşak bir kıvam elde edene dek çırpın. Mascarpone ya da labneyi ekleyin. sürülebilir bir karışım oluşturana kadar çırpmaya devam edin. Karışım içine yumurta sarılarını ekleyin ve bu aşamada spatula kullanarak karışım yapın.

Tiramisuleri koyacağınız kap içine kahveye batırdığınız kedi dillerinden tabanı kaplayacak şekilde dizin.

Üzerine mascarpone peynirli karışımdan bir tabaka olacak şekilde sürün. Kedi dilleri bitene kadar işleme devam edin.

Kakaouyu bir süzgeç yardımıyla tiramisunun üzerinde gezdirin.

Dilimlemeden veya servis yapmadan önce buzdolabında en az 4 saat soğumaya bırakın

AFİYET OLSUN!



