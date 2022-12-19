‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna lezzet dolu tarifler! İşte 19 Aralık yemek menüsü

Bugün yemekte nardan aşı, papardele, berliner var. Nardan aşı bulgur, kıymanın karışımıyla hazırlanan bir çeşit köfte yemeğidir. Papardelle İtalyan mutfağına ait bir makarnadır. Berliner ise Alman çöreğidir. İşte 19 Aralık yemek menüsü...

NARDAN AŞI

Nardan aşı Diyarbakırr'ın yöresel bir yemeğidir. MasterChef programında hazırlanan bu tarif çok beğenildi. Nardan aşu tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

PAPARDELLE

İtalyan mutfağının köklü makarna tariflerinden biri olan pappardelle, soslu bir lezzettir. 30 dakikada hazırlanır ve 50 dakikada pişirilir.

BERLİNER

Alman çöreği (Berliner) yağda kızartılan bir tatlıdır. Üzerine bolca pudra çekeri dökülür. 75 dakikada hazırlanır, 5 dakikada pişirilir.