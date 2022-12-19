YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna lezzet dolu tarifler! İşte 19 Aralık yemek menüsü

‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna lezzet dolu tarifler! İşte 19 Aralık yemek menüsü

19.12.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün ne pişirsem?’ diye soruyorsanız ama aklınıza hep aynı yemek tarifleri geliyorsa bu haber tam size göre. 19 Aralık yemek menüsü içeriğimize en leziz, pratik lezzetleri ekledik. İşte 19 Aralık yemek menüsü...

‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna lezzet dolu tarifler! İşte 19 Aralık yemek menüsü

Bugün yemekte nardan aşı, papardele, berliner var. Nardan aşı bulgur, kıymanın karışımıyla hazırlanan bir çeşit köfte yemeğidir. Papardelle İtalyan mutfağına ait bir makarnadır. Berliner ise Alman çöreğidir. İşte 19 Aralık yemek menüsü...

NARDAN AŞI

Nardan aşı Diyarbakırr'ın yöresel bir yemeğidir. MasterChef programında hazırlanan bu tarif çok beğenildi. Nardan aşu tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MasterChef Nardan Aşı nasıl yapılır, hangi yöreye ait? Tadına doyulmaz MasterChef Nardan Aşı tarifi MasterChef Nardan Aşı nasıl yapılır, hangi yöreye ait? Tadına doyulmaz MasterChef Nardan Aşı tarifi

PAPARDELLE

İtalyan mutfağının köklü makarna tariflerinden biri olan pappardelle, soslu bir lezzettir. 30 dakikada hazırlanır ve 50 dakikada pişirilir.

MasterChef Pappardelle nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte mutfağınızda İtalya rüzgarı estirecek MasterChef Pappardelle tarifi MasterChef Pappardelle nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte mutfağınızda İtalya rüzgarı estirecek MasterChef Pappardelle tarifi

BERLİNER

Alman çöreği (Berliner) yağda kızartılan bir tatlıdır. Üzerine bolca pudra çekeri dökülür. 75 dakikada hazırlanır, 5 dakikada pişirilir.

Lezzet patlaması yaşatan Berliner tarifi Lezzet patlaması yaşatan Berliner tarifi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zuhal Topal'la Yemekteyiz biberli ekmek nasıl yapılır?Zuhal Topal'la Yemekteyiz biberli ekmek nasıl yapılır?
Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
bugün ne pişirsem yemek menüsü tarif leziz

En Çok Okunan Haberler

Nusret Gökçe sahaya indi, Angel di Maria ve kupayla poz verdi! O anlar dalga konusu oldu

Nusret Gökçe sahaya indi, Angel di Maria ve kupayla poz verdi! O anlar dalga konusu oldu

Katar'da resmen izdiham oldu! Bomba yorum

Katar'da resmen izdiham oldu! Bomba yorum

Çaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu

Çaycı Hüseyin'in acı günü! Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu

Gökhan Özen Los Angeles'ta kalp krizi geçirdi! İşte son hali

Gökhan Özen Los Angeles'ta kalp krizi geçirdi! İşte son hali

O paylaşım olay oldu! Herkes konuşunca...

O paylaşım olay oldu! Herkes konuşunca...

Lezzetine doyum olmuyor: Tel tel ayrılan katmer tarifi

Lezzetine doyum olmuyor: Tel tel ayrılan katmer tarifi

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.