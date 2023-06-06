BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Haziran 2023 Samsun Bafra ve Çarşamba ile Sinop, Kastamonu, Ordu, Tokat'ta okullar tatil edildi mi? Valilik'ten açıklama

Okullar bugün tatil mi? Başta Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, ve Tokat olmak üzere 6 Haziran 2023 Salı günü olumsuz hava koşullarının görüldüğü illerde yaşayan öğrenci ve veliler sorunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Ayancık ve Türkeli ilçelerinde, taşımalı eğitim geçtiğimiz gün durmuştu. Peki, bugün okullar tatil mi? Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Tokat'ta okullar tatil mi, okul var mı? İşte detaylar...

SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Okul tatili açıklaması olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop Valiliği tarafından yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz ve ilçelerimizde yaşanan olumsuz hava koşulları ve kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle; Türkeli ilçemizde; Tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, 6-7 Haziran 2023 tarihleri arasında eğitim öğretime 2 gün, 6-7-8-9 Haziran 2023 tarihleri arasında taşımalı eğitime 4 gün ara verilmiştir.

Erfelek ilçemizde; 6 Haziran 2023 tarihinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir."

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Samsun'da da bazı okullar tatil edildi.

İşte İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

"Atakum: Taşıma merkezi okullarımızdan Sarayköy İlkokulu-Ortaokulu, Özören Şehit Metin Aslantürk İlkokulu-Ortaokulu, Taflan Yalı İlkokulu- Ortaokulu, Altınkum İlkokulu okullarında eğitim öğretime 6 Haziran Salı günü 1 gün süre ile ara verilmesine, ayrıca (Çakırlar, İncesu, Kurugökçe Merkez ve Masatlık, Çamurlugöl ve Kurugökçe Yalı, Elmaçukuru, Kaya Güney, Aslandamı, Kabadüz Mahallesi Dombalak mevkii, Erikli Yeni Mahalle, Kasnakçımermer, Kesirli, Adalar, Ulupınar, Akalan) güzergahlarındaki ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin izinli sayılmasına karar verilmiştir. Ayvacık: 6 Haziran Salı günü eğitim-öğretime tüm okullarımızda 1 gün ara verilmiştir. Salıpazarı: 6 Haziran Salı günü eğitim-öğretime tüm okullarımızda 1 gün ara verilmiştir"

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Kastamonu, Ordu, Tokat, Amasya gibi illerde de okulların tatil olmasına yönelik beklentiler artış gösterdi.

Fakat valiliklerden henüz tatil açıklaması gelmedi.

