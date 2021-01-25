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Bugüne kadar en nefret ettiğimiz 10 kötü dizi karakteri!

Seray Üstün Seray Üstün 25.01.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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Bugüne kadar en nefret ettiğimiz 10 kötü dizi karakteri!

Dizi ve filmler boş zamanların en büyük eğlencesidir. Abur cubur eşliğinde izlenen dizi ve filmler boş zamanları doldurmanın yanında keyifli zaman geçirmenizi de sağlar. Ancak bazı dizi karakterleri vardır ki adeta ailemizin bir üyesi haline gelmiştir. Sizler için hayatınıza damga vuran ve yaptığı kötülüklerle hafızalara kazınan dizi karakterlerini derledik.

Diziler senaryoları ve karakterleriyle hayatınızdan bir kesit sunuyor. Hatta bir döneme damga vuran diziler izlenme rekorları kırarak sınırlarınızı ve sinirlerinizi alt üst etmeyi dahi başarmıştır. Bir dönemin misafirliğe dahi gittiğinde kaçırmadığı dizileri ve bunların kötü karakterlerini mercek altına aldık.Hazırsanız saç baş yoldurtacak cinsten kötü karakterleri sıralıyoruz.

J.R (Ceyar)

ceyar

John Rosh ya da kısaltmasıyla J.R. efsanevi Dallas dizisinin ana karakteriydi. Yetmişli yılların sonu ile doksanları başı arasında yayınlanan Dallas en uzun soluklu projelerden biridir. Ülkemizde J.R.'ı Oytun Şanal seslendirdi. J.R para için her şeyin yapılabileceğini ortaya koyan ve entrika sözcüğünün tanımı olarak karşımıza çıktı.

VALERİA

valeria

Rosalinda dizisinin ketum kaynanası Valeria, Türk kızlarına kaynananın ne demek olduğunu öğretti. Dizinin masum karakteri Rosalinda’nın bebeğini elinden alarak delirmesine neden olan ve oğluna minimum dolduruşlar yapan Valeria karakteri kaynana algısını yeniden yaratmayı başardı.

YÖNETİCİ SABRİ BEY

sabri bey

Bizimkiler dizisinin her şeye burnunu sokan yöneticisi Sabri Bey bu listenin en masum karakteri olarak sayılabilir. Kapıcı Cafer’i sürekli tehdit eden, her olay için fikrini beyan eden ve çevresindeki herkesle zor anlaşan bu karakter izleyicisi tarafından çok sevildi.

KÜRŞAT

KÜRŞAT

Memoli ve Zeynep’şn tutku dolu aşkını konu alan Yılan Hikayesi dizisinin sürekli telefonda insanları tehdit eden ve alaycı konuşmalar yapan Kürşat karakterini eminiz ki hatırlıyorsunuzdur. Memoli’den kaçan, bir yandan da pis işlerle uğraşan ve kara para aklayan Kürşat aşk hayatında da kötülük çizgisini bozmadı. Kendileri hanım ağa ile dost hayatı yaşayıp aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olarak insanlarının kafasını karıştırmayı başardı.

OĞUZ

oğuz

Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eseri Yaprak Dökümü’nün hain damadı Oğuz, temiz aile bağları olan Ali Rıza Bey’in iki kızını birbirine düşman etmesiyle tanındı. Her türlü parasal ve duygusal hıyanetle çınar ağacının yapraklarını döken Oğuz karakterini canlandıran Tolga Karel, rolü yüzünden dayak bile yemişti.

FERHUNDE

FERHUNDE

Yaprak Dökümü’nün bir diğer kötü karakteriyle listemize devam ediyoruz. Ferhunde olmadan bu diziyi düşünemezdik herhalde. Ali Rıza Bey’in ailesine sonradan katılan fettan gelin Ferhunde, bütün kaynanalara “düşman başına” dedirtti. Para avcısı olan bu gelin aşk hayatındaki gelgitleri ve ihanetleri İle bütün nefretleri topladı.

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İKBAL KARAHAN

İKBAL KARAHAN

Tüm gelinlerin kaynanasının kıymetini bilmesini sağlayan karakterdir. Aliye dizisinin kayınvalidesi İkbal elindeki tüm gücü oğlu ve gelinini ayırmak için kullanan torunlarına tutku ile bağlı bir babaannedir.

JOFFREY

joffrey

Ergenlik döneminin haşin gelgitlerini arasında kral olan ve iyice egosu artan Joffrey karakteri nefret edilenler listesinde başı çekti. Tokat yemekten deliren bu karakter sinirini adeta bütün diziden intikam alarak çıkarttı.

MARAZ ALİ

maraz ali

Adanalının çocuk arkadaşı, kan kardeşi; aynı zamanda ezeli düşmanı… Özünde oldukça iyi bir kalbe sahip olan Maraz Ali, polislikten atıldıktan sonra kendisini suç dünyasına adadı ve raconun kitabını bir kez daha yazdı. Kimi zaman taraf değiştirip, Adanalının safında yer alsa da, “Maraz çıkaramadan duramayan” yapısıyla kötülüğünden de ödün vermedi.

TAKOZ İRFAN

takoz irfan

Yerli Sleepers olarak izleyenlerini selamlayan Suskunlar’ın dizisinin kötüsü Takoz İrfan, dilinden düşürmediği “İnsan evladı” söylemi ile dikkat çekti. İrfan, yaptığı acımasız kötülüklerle Türk dizi tarihinin en nefret edilen karakterleri arasındaki yerini aldı.

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