Bugüne kadar en nefret ettiğimiz 10 kötü dizi karakteri!

Diziler senaryoları ve karakterleriyle hayatınızdan bir kesit sunuyor. Hatta bir döneme damga vuran diziler izlenme rekorları kırarak sınırlarınızı ve sinirlerinizi alt üst etmeyi dahi başarmıştır. Bir dönemin misafirliğe dahi gittiğinde kaçırmadığı dizileri ve bunların kötü karakterlerini mercek altına aldık.Hazırsanız saç baş yoldurtacak cinsten kötü karakterleri sıralıyoruz.

J.R (Ceyar)

John Rosh ya da kısaltmasıyla J.R. efsanevi Dallas dizisinin ana karakteriydi. Yetmişli yılların sonu ile doksanları başı arasında yayınlanan Dallas en uzun soluklu projelerden biridir. Ülkemizde J.R.'ı Oytun Şanal seslendirdi. J.R para için her şeyin yapılabileceğini ortaya koyan ve entrika sözcüğünün tanımı olarak karşımıza çıktı.

VALERİA

Rosalinda dizisinin ketum kaynanası Valeria, Türk kızlarına kaynananın ne demek olduğunu öğretti. Dizinin masum karakteri Rosalinda’nın bebeğini elinden alarak delirmesine neden olan ve oğluna minimum dolduruşlar yapan Valeria karakteri kaynana algısını yeniden yaratmayı başardı.

YÖNETİCİ SABRİ BEY

Bizimkiler dizisinin her şeye burnunu sokan yöneticisi Sabri Bey bu listenin en masum karakteri olarak sayılabilir. Kapıcı Cafer’i sürekli tehdit eden, her olay için fikrini beyan eden ve çevresindeki herkesle zor anlaşan bu karakter izleyicisi tarafından çok sevildi.