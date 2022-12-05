Bugüne kadar yanlış yapmışız! Patates püresine eklenen gizli malzeme daha kremsi olmasını sağlıyor

ABD'deki Idaho'dan iki çocuk annesi bir anne, pürenizi geliştirmek için pek kullanılmayan bir malzemeyi kullanabileceğinizi iddia ederek bu gizli tüyo ile yemeği daha kremsi hale getireceğinizi paylaştı. Maritza Martinez tarafından paylaşılan basit tarif TikTok'ta viral oldu.

PATATES PÜRESİNİ KREMSİ YAPMAK İÇİN

Tarife klasik patates püresini yaparak başlayın

Videosunda gösterdiği gibi normal bir şekilde patateslerinizi kaynatıp diğer tüm temel malzemeleri bularak başlıyorsunuz. Patatesler hazır olduğunda, ezerek bol miktarda tereyağı, tuz ve karabiber ile bir miktar süt ekleyin.

Star parça mayonezi ekleyin

Patetes püresini kremsi yapmak için mayonez eklemenin zamanı geldi. Her şey kişisel tercihe bağlı, ancak Maritza püre için yalnızca bir buçuk yemek kaşığı kullanıyor.Ancak bunu nereden öğrendiğini hatırlayamamasına rağmen, basit bir hile, evinde temel bir madde haline gelmiş gibi görünüyor. Sosyal medyada 203.000'e yakın izlenen klip, interneti kasıp kavurdu ve onlarca yorum gördü.

