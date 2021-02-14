Buket Aydın'dan Deniz Bayramoğlu'na: 'Evde Ece’ye tavsiye vererek başlasın'

Emir Sarıgül'le yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Buket Aydın HaberGlobal ile el sıkışmıştı. Medyaradar'a konuşan Aydın kendiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Buket Aydın kendisine sorulan "Sen Kanal D’den ayrıldıktan sonra Deniz Bayramoğlu geldi Kanal D Haber’e ve şöyle bir açıklaması oldu; Sunucunun kendisini değil haberi anlattığı bir yapı inşa etmeye çalışacağız. Bu açıklamanın sana atfen yapıldığı söylendi, sen haberin önüne mi geçiyordun Kanal D Haberde?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Buket Aydın Bayramoğlu'nun spiker eşi Ece Üner'i hatırlatarak şunları söyledi:

"Deniz haberin önüne geçilmesinden hoşlanmıyorsa buna evde Ece’ye tavsiye vererek başlaması lazım. Çünkü şöyle; Ece de benim gibi yorumları ile çok konuşuluyor, bu arada beğenmediğim için söylemiyorum sakın yanlış anlaşılma olmasın, aksine çok da beğeniyorum. Ama haberin önüne geçmek söz konusu ise Ece’nin yorumları haberin önüne geçmiyor mu?"



