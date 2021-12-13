Buket Aydın'dan dolar ve euro yorumu: Bazı çantaları iyi ki almışım

Son olarak Haber Global'de sunduğu programla ekranlarda olan ünlü sunucu Buket Aydın, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Sosyal medyada da yaptığı paylaşımlar sık sık gündem olan Aydın, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını canlı yayında yanıtladı.

"MARKA TAKINTIM VAR"

Buket Aydın'a giyim kuşam ve alışveriş hakkında sorular yöneltildi ve marka takıntısı olup olmadığı soruldu. Aydın ise "Marka takıntım var. İlla marka olacak diye bir durum yok ama alırım yani" yanıtını verdi.

"ŞU ANDA ALAMAZDIM"

Dolar ve euronun yükselmesiyle birlikte çanta alamadığına da dikkat çeken Buket Aydın, "Meblağ vermek istemiyorum, bu tarz şeyler çok itici olabiliyor. Özellikle de biliyorsunuz dolar ve euro yükseldi. O yüzden o fiyatlara girmeyeyim. Eskiden daha kolaydı bunları almak. Bazı aldığım çantaları iyi ki almışım diyorum çünkü şu anda alamazdım. Bir takım çanta markaları var biliyorsunuz bunlar klasik, 20 sene sonra da yatırım gibi satsanız aynı fiyata satabiliyorsunuz. Severim ben, para da veririm." dedi.





