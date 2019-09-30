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Buket Aydın'dan Kıraç'a: Cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor

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HABER  | 30.09.2019 21:20 | Son Güncelleme

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, ünlü şarkıcı Kıraç'a kadınlara yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Aydın "Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor" dedi.

Ünlü şarkıcı Kıraç verdiği bir röportajda "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." ifadelerini kullandı. Buket Aydın, Ana Haber Bülteni'nde bu sözlere sert tepki gösterdi.

"CAHİLCE YORUMLARIN ARTIK SON BULMASI GEREKİYOR"

Buket Aydın konuya ilişkin, ''Gerçekten Kıraç'ın özür dilemesi gerekiyor. Biz burada her gün kadına şiddet haberlerini, kadın cinayeti haberlerini aktarmaktan bu kadar bıkmışken, kadına şiddeti tetikleyen, kadının evde baskılanmasını destekleye bu açıklamanın bir sanatçıya yakışmadığının altını çizmek istiyorum. Kahvaltıyı kadın hazırlamaz. Senelerce annem çalışırken sevgili babacığım bana çok kahvaltı hazırlamıştır. Hayat müşterektir. Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor, özellikle sanatçılarımıza yakışmıyor'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın kıraç

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
adam doğru söylemiş ne tatava yapıyorsun kadına şiddeti körükleyen bir durum yok kadınlar insanüstü canlılarda değil doğruya doğru diyeceksin yanlışa yanlış kitapla çocuk yetiştirip eşlerinden sonra uyanan bayanlara bu söz
Sakin ol șampiyon, bu ne siddet bu celal :) ???? gercekler bazen acıtır.
Göksun Kankıkavak a geri dönsün o zaman
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