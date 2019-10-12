Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu

Sunucu Buket Aydın, Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti ve orada verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Buket Aydın'ın makyajlı halde poz vermesi sosyal medyada olay olunca Nazlı Çelik ile kıyaslandı.

BÖLGEDE VERDİĞİ POZLA GÜNDEM OLDU

Sunucu Buket Aydın'ın bölgede verdiği poz sosyal medyada olay oldu. Aydın'a ilk tepki CHP'li Mehmet Bekaroğlu'dan geldi. Bekaroğlu, Aydın'ın pozları için "Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DEĞİL SİZİN HEDEFİNİZ OLMAK ŞAŞIRTIYOR"

Buket Aydın olay olan pozlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Ailemizi geride bırakıp canımızı hiçe sayıp her türlü riski alıp Akçakale'den tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışırken terör örgütünün hedefi olmak bizi şaşırtmıyor da sizlerin hedefi olmak çok şaşırtıyor doğrusu @MBekaroglu" dedi.

NAZLI ÇELİK TREND OLDU

Buket Aydın'ın bölgeye giderek poz vermesi haber sunucusu Nazlı Çelik ile kıyaslanmasına da neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Buket Aydın ve Nazlı Çelik'in askerlerle çektirdiği fotoğrafları birleştirerek eleştirdi. Övge yağdırılan Nazlı Çelik Twitter'da da gündem oldu.

İşte Nazlı Çelik ve Buket Aydın hakkında atılan bazı tweetler:



