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Bülent Ersoy'a sahnede doğum günü sürprizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesindeki eğlence mekanında sahneye çıkan Bülent Ersoy; Selami Şahin ve Fatih Ürek ile birlikte şarkı söyledi. Ersoy'a sahnede pasta ile doğum günü sürprizi de yapıldı.

Bülent Ersoy'a sahnede doğum günü sürprizi

Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Aya Yorgi Koyu'ndaki bir eğlence mekanında sahneye çıktı. Sesi ve yorumu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy, gece için özel olarak tasarlanan sahne kostümü ile dikkat çekti.

Bülent Ersoy'un sahnesine Selami Şahin ve Fatih Ürek de konu oldu, Sahne şarkı söyledikten sonra getirilen pasta ile Bülent Ersoy'a doğum günü sürprizi yapıldı. Ersoy, pastayı keserek yeni yaşını kutladı.

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Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, "Tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den diliyorum. En içten duygularımla sevgi, saygı, birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin en güzel noktalarda söz sahibi olmasını temenni ediyorum. Selami Şahin hakikaten çok yakın arkadaşım ve duydum ki Selami Şahin bu mekanın açılış konserini yapmış. Evlatlarının gazinosunda açılış yapmak ne kadar anlamlı aslında, muhakkak çok duygulanmıştır" dedi. (DHA)

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Bülent Ersoy Bülent Ersoy fatih ürek

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