Bülent Ersoy: Arap atı gibiyim

Demet Akalın’la Okan Kurt barışmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Ersoy,”Demet Akalın’la Okan Kurt’un barışmasına çok sevindim.Ben hep söylüyordum, beni susturuyordu. Aman abla aman abla diyordu, çok isabetli bir karar verdi. Çünkü çocuk var. O çocuk zaten içine kapalı bir çocuk biliyorsunuz. Demet’in çocuğuna münasır değil evlatlar anne ve babayı bir çatı altında görmek onlarla yaşamak isterler. Çok isabetli bir karar. Çok mutlu oldum, ayrıca çocuk çok efendi bir çocuk. İnsanların maddi durumları bir şekilde zedelenebilir olabilir. Herkes için varittir. Ama bu demek değildir ki kişiliği asla tartışılmaz.Ben şahsım adına konuşuyorum, kim ne adına konuşursa konuşur onu bilemem. Ben çok mutlu oldum” diye konuştu.

Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Ersoy, derin göğüs ve sırt dekolteli siyah elbisesi ile dikkat çekti. Takılarıyla her zaman adından söz ettirmeyi başaran diva lakaplı şarkıcının keyfine diyecek yoktu. Yoğun tempoda çalıştığını söyleyen Ersoy,”Arap atı gibiyim galiba koştukça açılıyorum” diyerek espri yaptı.

“BEN KABUL ETMEDİM”

Müslüm Gürses’in hayatını konu alan filmi izlemediğini söyleyen Ersoy, bombayı patlattı. Kendi hayatını film yapmak için teklif geldiğini söyleyen Ersoy, “Ben kabul etmedim. Bülent Ersoy’un filmini yapmak o kadar kolay değil” diye konuştu.

“KLİBİ BU AY ÇEKECEĞİM”

Tarkan’la yaptığı düet için klip çekeceğini söyleyen Ersoy,”İnşallah bu ay içerisinde çekeceğim klibi münasip yerleri mi kaldırırsam” dedi. Tarkan’ın çocuğunu görmediğini söyleyen Ersoy,”bildiği bir şey vardır” şeklinde konuştu. Mega Star’ın oğluna takacağı hediye sorulunca, “Artık bilemiyorum. Halayım ya onu böyle bir gidip koklayayım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ben de aileden biri olarak kabul ediyorum sanat camiasından biriyim. Hem gelin hanıma hem bizimkine hayırlara vesile olan bir evlat olmasını diliyorum” dedi.



