MAGAZİN

Bülent Ersoy: Arap atı gibiyim

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.12.2018 10:42 | Son Güncelleme

Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.

Bülent Ersoy: Arap atı gibiyim

Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Ersoy, derin göğüs ve sırt dekolteli siyah elbisesi ile dikkat çekti. Takılarıyla her zaman adından söz ettirmeyi başaran diva lakaplı şarkıcının keyfine diyecek yoktu. Yoğun tempoda çalıştığını söyleyen Ersoy,”Arap atı gibiyim galiba koştukça açılıyorum” diyerek espri yaptı.

“DEMET’LE OKAN’IN BARIŞMASINA ÇOK SEVİNDİM”

Demet Akalın’la Okan Kurt barışmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Ersoy,”Demet Akalın’la Okan Kurt’un barışmasına çok sevindim.Ben hep söylüyordum, beni susturuyordu. Aman abla aman abla diyordu, çok isabetli bir karar verdi. Çünkü çocuk var. O çocuk zaten içine kapalı bir çocuk biliyorsunuz. Demet’in çocuğuna münasır değil evlatlar anne ve babayı bir çatı altında görmek onlarla yaşamak isterler. Çok isabetli bir karar. Çok mutlu oldum, ayrıca çocuk çok efendi bir çocuk. İnsanların maddi durumları bir şekilde zedelenebilir olabilir. Herkes için varittir. Ama bu demek değildir ki kişiliği asla tartışılmaz.Ben şahsım adına konuşuyorum, kim ne adına konuşursa konuşur onu bilemem. Ben çok mutlu oldum” diye konuştu.

“BEN KABUL ETMEDİM”

Müslüm Gürses’in hayatını konu alan filmi izlemediğini söyleyen Ersoy, bombayı patlattı. Kendi hayatını film yapmak için teklif geldiğini söyleyen Ersoy, “Ben kabul etmedim. Bülent Ersoy’un filmini yapmak o kadar kolay değil” diye konuştu.

“KLİBİ BU AY ÇEKECEĞİM”

Tarkan’la yaptığı düet için klip çekeceğini söyleyen Ersoy,”İnşallah bu ay içerisinde çekeceğim klibi münasip yerleri mi kaldırırsam” dedi. Tarkan’ın çocuğunu görmediğini söyleyen Ersoy,”bildiği bir şey vardır” şeklinde konuştu. Mega Star’ın oğluna takacağı hediye sorulunca, “Artık bilemiyorum. Halayım ya onu böyle bir gidip koklayayım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ben de aileden biri olarak kabul ediyorum sanat camiasından biriyim. Hem gelin hanıma hem bizimkine hayırlara vesile olan bir evlat olmasını diliyorum” dedi.

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritmek kolay mıdır?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritmek kolay mıdır?
Sıla tartışılan o görüntünün aslını açıkladı! 'Ben orada...'Sıla tartışılan o görüntünün aslını açıkladı! 'Ben orada...'
Şeyma Subaşı'nın deniz ve güneş keyfi!Şeyma Subaşı'nın deniz ve güneş keyfi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy arap atı

En Çok Okunan Haberler

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması

Gerilim tırmanıyor: Deniz ve hava üssü kurulmalı

Gerilim tırmanıyor: Deniz ve hava üssü kurulmalı

İlginizi Çekebilir

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Eşinin ne iş yaptığını açıkladı! Samimi sözler

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

'Artık bakire değilim, merakımdan...'

Acun ile Şeyma'nın boşanmasına eski eş Zeynep Yılmaz'dan ilk yorum!

Merakla bekleniyordu! Eski eşten ilk yorum

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart, İstanbul'da ATM sırasında...

Efsane filmin yıldızı İstiklal'de ATM sırasında

Reyhan Karaca seyircileri yarıştırdı

Reyhan Karaca seyircileri yarıştırdı

'Seks zararlı' diyen Okan Bayülgen'e Ömür Gedik'ten yanıt!

'Bütün kötülüklerin anasının seks' demişti! Jet yanıt

MasterChef Murat eşinin yanında süt dökmüş kediye döndü!

MasterChef Murat eşinin yanında süt dökmüş kediye döndü!

Sıla tartışılan o görüntünün aslını açıkladı! 'Ben orada...'

Sıla tartışılan o görüntünün aslını açıkladı! 'Ben orada...'

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı'nın deniz ve güneş keyfi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.