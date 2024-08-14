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  4. Bülent Ersoy ayrılınca program yayından kaldırılmıştı! Makyör Tolgahan Karataş 'duvardan duvara vurma' iddiasına sessiz kalmadı! Popstar göndermesi olay oldu

Bülent Ersoy ayrılınca program yayından kaldırılmıştı! Makyör Tolgahan Karataş 'duvardan duvara vurma' iddiasına sessiz kalmadı! Popstar göndermesi olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.08.2024 08:18
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Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim programındaki makyörüyle yaşadığı olayın ardından programdan ayrılması ve sonra da programın yayından kaldırılması geçen aya damgasını vurmuştu. Tam konu kapandı derken makyör Tolgahan Karataş Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katıldı. Tolgahan Karataş iddialara karşı sessiz kalmazken Popstar göndermesi de olay oldu.

MYNET- Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada makyörü Tolgahan Karataş ile yaşadığı sorundan dolayı Dünya Güzellerim Tatilde programının kadrosunda ayrıldığını duyurmuştu. Ersoy'un vedasının ardından program da yayından kaldırılmıştı.

Makyörü Tolgahan Karataş'ın "sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içinde olduğunu" söyleyen Bülent Ersoy, iş akdini feshettiğini belirtmişti.

program

Makyör Tolgahan Karataş da savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve manevi tazminat davası açacağını söylemişti. Konu tam kapandı derken makyör Tolgahan Karataş Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk oldu.

'DUVARDAN DUVARA VURMA' İDDİASI...

Karataş, Bülent Ersoy'la yaşadıkları hakkında konuşarak fitili yeniden ateşledi. Karataş; 'O oda bana tahsis edilmiş, benim odam orası. Ben ister arkadaşımı çağırırım, benim kız arkadaşlarım da geldi ziyarete. Gelemez mi? Gelebilir. Ben orada çalışıyorum ama mesai saati dışında görüşüyorum' diyen Karataş, sözlerine Ersoy'un 'duvardan duvara vurma' iddiasına cevap vererek devam etti:

'Ne alaka ki? Öyle bir şey zaten olsa Bülent Hanım'ın duyma ihtimali yok. Odamız çok farklı yerlerde. Biri söylediyse ne mesela o söyleyen benimle aynı yatağa mı girmiş? Söyleyen kimse gelsin benim karşımda da söylesin'

MAKYÖR

Ardından konu iş ahlakına gelecekse, ekip içinde birbiriyle aşk yaşayan birçok kişinin olduğunu iddia ederek "bende mesajlarına kadar var" diyen Karataş, "ben en azından ekipten biriyle olmadım" dedi.

POSTAR 2

POPSTAR GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Karataş "Bülent Hanım zamanında Popstar yarışmasından birini alıp koca yapmadı mı?" deyip maziyi açan Tolgahan Karataş, "ben öyle bir şey yapmadım, iş yerinden bile olsa bir münakaşam bir şeyim anladın sen... Öyle şeylerim olmadı duvardan duvarlarım olmadı yani" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Dünya Güzellerim
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