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Bülent Ersoy "Beni kıskançlığından öldü" demişti... Yılmaz Morgül'den bomba iddia!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 12:45 | Son Güncelleme:
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Bülent Ersoy'un yıllar önce yaşamını yitiren Türk Sanat Müziği'nin efsanesi Zeki Müren hakkındaki iddiaları sosyal medyada tepki çekmişti. Ersoy, "Acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama kıskançlığından öldü" demişti. 'Aramızda Kalmasın' programına konuk olan Morgül, Ersoy'un iddialarıyla ilgili konuştu.

Bülent Ersoy "Beni kıskançlığından öldü" demişti... Yılmaz Morgül'den bomba iddia!

Bülent Ersoy, YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren ile ilgili iddialarıyla gündem olmuştu. 'Hiç kimse bilmez bunu' diye sözlerine başlayan Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kendisini kıskandığını ve ölümünün sebebinin de bu olduğunu öne sürmüştü.

TV8'de yayımlanan Aramızda Kalmasın programının konuğu Yılmaz Morgül oldu. Morgül'e Bülent Ersoy'un iddiaları soruldu. Morgül, Ersoy'un Zeki Müren'le ile ilgili iddialarına şoke eden cevaplar verdi.

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Yılmaz Morgül “Zeki Müren bana olan kıskançlığından öldü” diyen Bülent Ersoy için bomba bir bir iddiada bulundu.

Morgül, “Siz de kıskançlığınızla Devran Çağlar’ın psikolojisini alt üst ettiniz. Devran, sizin kıskançlığınız yüzünden öldü” dedi.

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