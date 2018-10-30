MAGAZİN

Bülent Ersoy: Beni taciz eden kişinin kafayı yemesi lazım

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy, Berkay-Arda Turan kavgası ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

Bülent Ersoy: Beni taciz eden kişinin kafayı yemesi lazım

"Ben hiç bir şey bilmiyorum ama hadiseler Arda'nın agresifleştiğini gösteriyor. Bu konu hakkında yorum yapma ya da eleştirme anlamında değil.

Zaten yorum yapılmaya gerek olmayan hareketler bunlar. Arda Turan çok efendi ve çok kaliteli bir çocuktur. Çocuğun üzerine çok gidiliyor.

Şöhret çok ağır bir yük,omuzlarda kambur yaratır onu taşımak zordur. Arda Turan'da bu kadar yükü taşıyamayabilir. Bunlar da genç çocuklar, olur olmaz bir şeyler söylenince yorumlar yapılınca bir şekilde kendilerini kaybediyorlar. Sinir sistemleri laçka oluyor olay bu şekilde zuhur ediyor."

Bülent Ersoy, "Özlem Ada Şahin'in yerinde olsaydınız, size bir erkek taciz etseydi o anda eşinize söyler miydiniz, yoksa saklamayı mı tercih ederdiniz?" sorusuna Bülent Ersoy: "Benim durum değerlendirmesi yapabilmem için orada bulunmam gerekir. Ama ben hadisenin içerisinde olmayarak gazetelerden okuduğum bilgilerle iki erkeği karşılıklı getirmemeyi yeğlerdim. Sonra evinize gidince olayı anlatırım" açıklamalarında bulundu.

'KİM BENİ TACİZE GELİR, KENDİ TACİZ OLUR GİDER'

"Bülent Ersoy hiç taciz uğradı mı?" sorusuna ise Diva'dan bomba cevap geldi. Bülent Ersoy taciz sorusuna "Yok canım hangi kuvvet beni tacize gelir, kendi taciz olur gider. Beni taciz eden kişinin kafayı yemesi lazım." dedi.

'Hiç taciz ettiniz mi?' sorusuna da cevap veren Bülent Ersoy "Bende hiç kimseyi taciz etmedim. Zamanında beraber olduğum insanlar dahi hep mesafeli olmuşumdur" dedi ve ekledi:

"Bir gün evliyim yatıyoruz, kocam yan tarafta yatıyor. Ben ayrı yataklarda yatıyorum, hiçbir zaman birisi bana değsin istemem. El teması vıcık vıcık işleri sevmem. Kocam elini getir dedi. Ona "aaa çek elini uyuyorum görmüyor musun" dedim. O da bana "ya Bülent onu yapma bunu yapma, ben ne yapacağım Allah aşkına" dedi.'

PARTNERSultanın araba sayısına inanamayacaksınız!Sultanın araba sayısına inanamayacaksınız!
Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli olduEngin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu
Ceren Hindistan ve Mustafa Sandal sevgili mi? Ceren Hindistan kimdir?Ceren Hindistan ve Mustafa Sandal sevgili mi? Ceren Hindistan kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy arda turan berkay

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Botoks yaptıran kocasını 'Azdın sen' deyip dövdü

Botoks yaptıran kocasını 'Azdın sen' deyip dövdü

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

İlginizi Çekebilir

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

İki aile uzlaştı! Karakolluk olan Kibariye'nin kızı nişanlandı

İki aile uzlaştı! Karakolluk olan Kibariye'nin kızı nişanlandı

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Okuyucu Yorumları 5 yorum
kızılderili kabile reisi gibisin.kim taciz edebilir seni
HAKLISIN BE YA, SENİ TACİZ EDECEK İNSAN ÇOOOOOKK BÜYÜÜÜÜÜK YOKLUK KITLIK İÇERİSİNDE OLMASI GEREKİYOR HA BİDE DÜNYADA SADECE İKİNİZ OLMANIZ GEREKİYOR BE YA....
yürü be erkekk
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rita Ora'nın sahne kostümü olay oldu

Rita Ora'nın sahne kostümü olay oldu

Cem Özer'in eşi Pınar Dura Özer hastane sürecini anlattı!

Cem Özer'in eşi Pınar Dura Özer hastane sürecini anlattı!

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe ile ilgili flaş iddia: Darp edildi

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe ile ilgili flaş iddia: Darp edildi

Kerimcan Kamal'dan Doğa Rutkay'a romantik mesaj

Kerimcan Kamal'dan Doğa Rutkay'a romantik mesaj

Selin Şekerci ile Caner Cindoruk barıştı mı?

Selin Şekerci ile Caner Cindoruk barıştı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.