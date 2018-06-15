Bülent Ersoy'dan havalimanı paylaşımı

Diva Bülent Ersoy, bayram konseri için Kıbrıs'a gitti. Havalimanında çekildiği bir pozu Instagram hesabından paylaşan Diva, 'Bayram konseri için Kıbrıs'a yolculuk' notunu yazdı.

İşte Bülent Ersoy'un paylaşımı;

HAYRANLARI YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Oldukça büyük takılarla havalimanına giden sanatçıya hayranları, 'Bu takılarla havalimanına nasıl almışlar?, X-ray'den geçirmiyorlar herhalde, Sultanım takmış takıştırmış' yorumunu yaptılar.

Diva'nın bu paylaşımı 170 binden fazla görüntülenme aldı.

