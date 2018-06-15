MAGAZİN

Bülent Ersoy'dan havalimanı paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2018 12:20 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy, konser için gittiği Kıbrıs'ta havalimanından paylaşım yaptı.

Bülent Ersoy'dan havalimanı paylaşımı

Diva Bülent Ersoy, bayram konseri için Kıbrıs'a gitti. Havalimanında çekildiği bir pozu Instagram hesabından paylaşan Diva, 'Bayram konseri için Kıbrıs'a yolculuk' notunu yazdı.

İşte Bülent Ersoy'un paylaşımı;

Bayram konseri için Kıbrıs ‘a yolculuk .. @thearkincolonyhotelcasino

Bülent Ersoy (@bulentersoy.com.tr)'in paylaştığı bir gönderi ()

HAYRANLARI YORUM YAĞMURUNA TUTTU
Oldukça büyük takılarla havalimanına giden sanatçıya hayranları, 'Bu takılarla havalimanına nasıl almışlar?, X-ray'den geçirmiyorlar herhalde, Sultanım takmış takıştırmış' yorumunu yaptılar.

Diva'nın bu paylaşımı 170 binden fazla görüntülenme aldı.

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Bülent Ersoy magazin

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