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Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2018 14:21 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy kısa bir süre önce açtığı Instagram hesabından hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi. Geçtiğimiz gün Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayan Ersoy bugün de Muharrem İnce paylaştı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasında Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan tebriklerini ifade eden bir not paylaşan Bülent Ersoy, sonrasında kendisine yöneltilen tepkilere bu defa Muharrem İnce'li bir paylaşımıyla yanıt verdi.

Başarının tebrik edilmesi gerektiğini söyleyen Bülent Ersoy şunları yazdı:

''Aziz, muhterem ve saygıdeğer takipçilerim! Birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak esası teşkil eder… Binanaleyh demokratik bir platformda Aziz ve muhterem tüm Türk milletinin büyük bir katılımla yaşamış olduğu seçim ve matematiksel sonuçlarına saygı duymak gerçek demokrasidir! Dolayısı ile seçim nihayetindeki matematiksel sonuçlar gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sayın Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlamak ise demokrasiye halkın hür iradesine saygının ta kendisidir…

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Bunun en güzel örneğini Sayın Muharrem İnce beyefendi de ifadeleri ile ne kadar adil ne kadar saygılı ve de gerçekçi olduğunu zaten ifade etmişlerdir… Muhterem hanımefendiler muhterem beyefendiler Atalarımızdan miras kalan Büyük Atatürk'ün 7' den 77'ye topyekün savaşarak kazandıkları bu topraklarda kardeşçe, birlik, beraberlik, huzur, sevgi, saygı içinde de yaşamak büyük atamızında emr-ü iradelerinde de buyurduğu gibi Yurtta Sulh Cihanda Sulh emrini uygulamak en büyük görevimizdir… Saygılarımla efendim''

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Muharrem İnce

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