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  4. Bülent Ersoy'dan vasiyet! "Çok şık çok temiz olsun" diyerek isteğini açıkladı

Bülent Ersoy'dan vasiyet! "Çok şık çok temiz olsun" diyerek isteğini açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.05.2024 07:38
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Türk müziğinin divası Bülent Ersoy annesine yazdığı mektupta vasiyetini açıkladı. Annesinin mezarının bakımından bahsederken konuşan Diva, "Mezarım çok şık olsun çok temiz olsun" dedi.

Bülent Ersoy'dan vasiyet! "Çok şık çok temiz olsun" diyerek isteğini açıkladı

Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu iddia ederek söylediği sözlerle gündeme gelen Bülent Ersoy bu sefer vasiyetiyle dikkat çekti.

Her zaman açıklamaları, kıyafetleri ve sesiyle gündeme gelen Türk müziğinin divası Bülent Ersoy Anneler Günü'nde annesinin mezarını paylaşarak bir de mektup yazdı.

Ersoy, annesinin mezarının temiz ve bakımlı olmasından bahsederken menajeri Haluk Şentürk'e ne vasiyet ettiğini açıkladı.

AS

MENAJERİNDEN NE İSTEDİ?

Ersoy konuşmasında "Haluk'a aman ha mezarım çok şık olsun çok temiz olsun, dedim. Her gün kloraklarla, çamaşır sularıyla yıkanıp temizlensin. Çiçeklerim hep taze konsun üzerime" dedi.

Ceketi çıkarıp atınca... "Zıbın mı giymiş?" Ceketi çıkarıp atınca... "Zıbın mı giymiş?"

Diva devamında ise "Dualar okuttur bana en sesli hocalarla, dedim" ifadelerini kullandı.

Vitrin


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