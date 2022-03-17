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Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek! "Asla kötü bir niyetle söylemedi"

17.03.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerini hedef alan ve tepki toplayan paylaşımları hakkında konuştu. Ünlü sanatçı, "Ben kürk giyerim ama kürk giymek ayrı. Canlıyı yaratan Allah, onun canını almak da Allah’a mahsus... Bunu istemek çok insani bir şey değil ama inan Yıldız’ın evi de hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde... Asla kötü bir niyetle söylemedi" dedi.

Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek! "Asla kötü bir niyetle söylemedi"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Modacı Pınar Kerimoğlu, önceki akşam Etiler'de doğum gününü kutladı. Yücel Kerimoğlu'nun eşinin yeni yaşına özel kapattığı mekana 100'e yakın davetli katıldı. Gecede yer alan Bülent Ersoy (69), basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

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"NAZAR DEĞECEK DİYE KORKUYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Uzun zamandan sonra sizi gecelerde ve çok şık görüyoruz." diyen muhabirlere yanıt verdi.

"Bu aralar neredeyse hiçbir yere gitmiyorum." diyen 'Diva', "Sadece Pınar’ın doğum gününe geldim. Bu gece için de Pınar’ın özel tasarımını giydim. Her tasarımı ayrı ve çok güzel işler çıkarıyor. Işıl Işıl parlıyor. Nazar değecek diye korkmuyor değilim. Bir yandan da şımartmamak için bir şey demiyorum." ifadelerini kullandı.

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"ÇOK İYİ BİR KIZCAĞIZDI"

Gazetecilerin, "Bergen' filmini izleme fırsatınız oldu mu? Kendisi ile de çalışmıştınız." sözleri üzerine Bülent Ersoy, "Kendisi benim kadromdaydı. İki kere falan aynı sahnede çıktık. Çok iyi bir kızcağızdı. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

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"ASLA KÖTÜ BİR NİYETLE SÖYLEMEDİ"

Ersoy, Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerini hedef alan paylaşımlarının tepki toplamasıyla alakalı da açıklamalarda bulundu. Bülent Ersoy, "Ben kürk giyerim ama kürk giymek ayrı. Canlıyı yaratan Allah, onun canını almak da Allah’a mahsus... Bunu istemek çok insani bir şey değil ama inanınız Yıldız’ın evi de hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde... Asla kötü bir niyetle söylemedi. 5 yaşındaki çocuk parçalanınca üzüntüsünden bir anda yazdı. Hayvanseverler onun kusuruna bakmasın, kızmasınlar ona..." dedi.

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"BÖLGE HALKI ZEHİRLİ ET VERSİN" DEMİŞTİ

Yıldız Tilbe (55), son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından yaptığı "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" şeklindeki paylaşımla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

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"MASUM KÖPEKLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ünlü şarkıcının bu açıklamaları "yıldıztilbehaddinibil" hashtag'i ile tepki toplamıştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tilbe, daha sonra masum köpeklerden özür dilediğini belirterek, hakkında yapılan yorumlara yanıt vermişti.
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SUÇ DUYURUSU

Yıldız Tilbe'nin paylaşımlarına karşı harekete geçen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Yıldız Tilbe
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