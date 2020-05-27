Bülent Ersoy ekranlara dönüyor

Yaklaşık bir ay önce annesi Necla Poyraz ve yakın dostu Nur Yerlitaş'ın vefat haberleriyle büyük bir acı yaşayan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'dan hayranlarını sevindiren bir karar geldi. Uzun bir zamandır ekranlardan uzak kalan Ersoy, ekranlara dönme kararı aldı.

"Jüri koltuğunda oturacak": Diva Bülent Ersoy, sürpriz bir kararla yeni sezonda bir yarışma programında jüri koltuğunda oturacağı öğrenildi.

Başka ünlü isimlerle en güzel sesi seçecek olan Ersoy, yeni projesi için heyecanlı olduğunu söyledi. Ekibin netleşmesiyle birlikte yarışmanın stüdyo hazırlıkları da önümüzdeki günlerde başlayacak.

