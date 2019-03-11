Bülent Ersoy hızını alamadı canlı yayına bağlandı

Geçen günlerde kürk giydiği için kendisini eleştiren hayvanseverlere "Bunlar hayvanla öpüşen, salyalarıyla oynayan insanlar ama yine de saygı duymak gerekir" diyen Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, kürk tartışmasına son noktayı koydu. Ersoy, "Bülent Ersoy'a ölüm dileyenlerin hakkı mıydı bu sözleri söylemek" diye konuştu. Ersoy'un yaptığı açıklamaların içerisinde kullandığı, ‘çocukları olmadığı için hayvan sahipleniyorlar' şeklindeki sözlerin ardından sosyal medya karışmış ve Ersoy'un çocuğu olmayan insanları üzdüğü yazılıp çizilmişti. Ersoy, 2. Sayfa adlı programa canlı yayında bağlandı ve kürk konusuna son noktayı koydu. AĞIR KAÇMADI MI DİYE SORULUNCA... "O laflar hayatta yalnız oldukları için kedi ve köpeğin karşılıksız sevgisinde huzur bulmuş insanlar için söylenmiş sözler. Çünkü kedi ve köpek bir yudum sevgiye ömür boyu karşılık veren yaratıklardır" diyen Ersoy, program sunucularının ‘ağır kaçmadı mı?' şeklindeki sorusuna ise "Bülent Ersoy'a ölüm dileyenlerin hakkı mıydı bu sözleri söylemek" yanıtını verdi.

Bunun üzerine yine program sunucuları tarafından kendisine "Çoluğu çocuğu olmayanları kırmadı mı laflarınız?" sorusu yöneltildi. Ersoy şu yanıtı verdi: "Bu bir kere hayvanseverler için söylenmemiş, zatı aliniz de ne dediğimi okudunuz ‘bazı hayvansever olduklarını iddia eden bir kesim' diyorum yoksa hayvanseverler budur diye bir tavrım yok. Çünkü sevgiye çok hürmet ederim… Sevebilirler ama insanların sevgilerini gösterirken karşı tarafa da insanoğluna da ölüm dilemek gibi ruhsal dengesinin bozuk olduğunu gösteren ifadeler kullanmaları herhalde taktir göremez… Bunu söyleyenler de cevabını alır bir kere ben susmam! Hayatım boyunca beni kimse susturamaz Allah'tan başka… İnandığım mevzuda sonuna kadar konuşurum lider ruhluyum ve liderler sonuna kadar savaşır ve orada ya galip gelir ve galip bir komutan olur kazanamazsa da terörist olur" 'BUNU BANA DEĞİL GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI'NA SORACAKSINIZ' Ersoy'un sözlerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan eski evlilik programı yarışmacısı Sinem Umaş da canlı yayına bağlandı ve Ersoy'a, "Bülent Hanım kürklerin nasıl yapıldığını gösteren belgeselleri izlediniz mi?" diye sordu.