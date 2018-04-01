Bülent Ersoy ile Tarkan arasında düet krizi

Bülent Ersoy ile Tarkan 1 ay önce 'Ümit Hırsızı' şarkısında düet yapmıştı. Bülent Ersoy şarkının çıkmasına sayılı günler kala, 27 Mart Salı günü Tarkan'a telefon açtı. ''İçime sinmedi. Bir daha stüdyoya girelim. Yakın çevrem 'Çok arabesk' diyor. Senfonik hale gelirse iyi olacağını söylüyorlar'' dedi.

''SİZİ KİM DOLDURDU?''

Tarkan şu cevabı verdi: ''Aklınızı kim karıştırıyor? Yeni baştan yapamayız. Zaman yok. Bir kez daha düşünün. Sizi daha sonra ararım.''

Tarkan bu görüşmenin ardından Almanya'ya gitti.

PAHALI BULUNDU!

Tarkan'ın kendisine dönmesini bekleyen Bülent Ersoy bir yandan da şarkıyı müzik yapım şirketlerine satmanın yollarını arıyor. Ancak yapımcılar tek parçaya 250 bin lira ödemek istemiyor, pahalı buluyorlar. Piyasaya çıkış tarihi bu yüzden erteleniyor.

'Ümit Hırsızı'nın söz-müziği Tarkan'a, düzenlemesi ise ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu'na ait.