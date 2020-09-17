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Bülent Ersoy neden hastaneye kaldırıldı? Bülent Ersoy sağlık durumu ile ilgili detaylar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Türk Sanat Müziği’nin Divası Bülent Ersoy’un hastaneye kaldırılma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdi, ünlü sanatçının hayranları Bülent Ersoy neden hastaneye kaldırıldı sorusunun yanıtını arıyor. Daha önce katıldığı yarışma programından ayrıldığı için Bülent Ersoy korona mı oldu soruları gündeme gelmiş ve ünlü sanatçı bunu raporlarla yalanlamıştı. Peki, bu kez neden hastaneye kaldırıldı? İşte Bülent Ersoy sağlık durumu

Bülent Ersoy neden hastaneye kaldırıldı? Bülent Ersoy sağlık durumu ile ilgili detaylar!

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberler nedeniyle gündeme geldi. Daha önce yer aldığı programdan ayrıldığı için Bülent Ersoy korona mı oldu iddiaları gündeme geldiği için bu kez de ünlü sanatçının neden hastaneye kaldırıldığı merak edildi. Türk Sanat Müziği’nin Divası, geçtiğimiz günlerde sorulan Bülent Ersoy korona mı sorularını sosyal medya hesabından raporlarını paylaşarak yalanlamıştı.

Konuyla ilgili olarak Instagram hesabından Bülent Ersoy şu açıklamaları yapmıştı; Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak; aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine; gördüğüm lüzûm üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. “Kuaförüm Sensin “ adlı programdaki görevim 3 aylık bir mukavele ile sınırlı idi. Buyrun belgesi… Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum. Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkârı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar.”

Bülent Ersoy neden hastaneye kaldırıldı? Bülent Ersoy sağlık durumu ile ilgili detaylar!

BÜLENT ERSOY NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Son olarak yaşanan bu gelişmenin ardından yeniden Bülent Ersoy hasta mı sorusu yeniden sorulmaya başlandı. Bülent Ersoy, İzmir’de hastalandığı için hastaneye kaldırıldı ve tedaviye alındı. Bülent Ersoy’un mide rahatsızlığı sebebiyle özel bir hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Bülent Ersoy neden hastaneye kaldırıldı? Bülent Ersoy sağlık durumu ile ilgili detaylar!

BÜLENT ERSOY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Bülent Ersoy sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada sabah saatlerinde midesindeki ülser nedeniyle kanama geçirdiğini ve şu anda sağlığının, sıhhatinin yerinde olduğunu belirtti. Kısa süreli tedavi ve müdahalenin ardından birkaç gün içinde normal yaşamına döneceğini söyledi. Bülent Ersoy hastalığı ve sağlık durumu ile ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını takipçilerine duyurdu.

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