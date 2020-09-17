Bülent Ersoy neden hastaneye kaldırıldı? Bülent Ersoy sağlık durumu ile ilgili detaylar!

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberler nedeniyle gündeme geldi. Daha önce yer aldığı programdan ayrıldığı için Bülent Ersoy korona mı oldu iddiaları gündeme geldiği için bu kez de ünlü sanatçının neden hastaneye kaldırıldığı merak edildi. Türk Sanat Müziği’nin Divası, geçtiğimiz günlerde sorulan Bülent Ersoy korona mı sorularını sosyal medya hesabından raporlarını paylaşarak yalanlamıştı.

Konuyla ilgili olarak Instagram hesabından Bülent Ersoy şu açıklamaları yapmıştı; Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak; aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine; gördüğüm lüzûm üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. “Kuaförüm Sensin “ adlı programdaki görevim 3 aylık bir mukavele ile sınırlı idi. Buyrun belgesi… Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum. Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkârı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar.”