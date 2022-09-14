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Bülent Ersoy orkestrasıyla barıştı!

14.09.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy ile geçtiğimiz yıl Kıbrıs'ta "sahte PCR" suçlamasıyla cezaevine giren orkestrası arasındaki buzlar erimişti. Müzisyenler ile İzmir fuarında konser veren ünlü şarkıcı, "Onları çok özlemişim" dedi.

Bülent Ersoy orkestrasıyla barıştı!

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bülent Ersoy, önceki akşam Bebek'teki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Ersoy, "İzmir fuarında konser verdik" dedi.

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"ONLARI ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Ayrıca basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, "Orkestramızla birlikte sahne almak çok güzeldi. Onları çok özlemişim" şeklinde konuşarak, oradan ayrıldı.

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BUZLAR ERİMİŞTİ

Bülent Ersoy ile orkestrası, yaklaşık bir yıl önce konser için Kıbrıs’a gitmiş, müzisyenler PCR testlerinin sahte olduğu gerekçesiyle tutuklanarak, bir ay hapis yatmıştı.

Şef Onur Özelçağlayan ve ekibi, olayın ardından, "Bizimle hiç ilgilenmedi" diyerek, Bülent Ersoy ile artık çalışmayacaklarını açıklamıştı. 'Diva' lakaplı Ersoy ise, "Nankörler!" sözleriyle orkestrasına tepki göstermişti.

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Geçtiğimiz hafta ise tarafların arasındaki buzlar erimişti. Ersoy, orkestrasıyla Arnavutköy'de bulunan bir mekanda barış yemeği yemişti.
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"ANA KUCAĞINA DÖNÜŞ!"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Bülent Ersoy, orkestrası ile barıştıkları için mutlu olduğunu dile getirmişti. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Ersoy, "Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben bunu 'Ana kucağına dönüş' olarak görüyorum. Bu geçen süre içinde de sürekli konuşuyorduk. Ben orkestramda kim olursa olsun okurum ama göz göze geldiğim vakit ne istediğimi anlayabilecek çalışma arkadaşlarım olmasını isterim. O başka bir işçilik, ayrı bir sanat... Başta sayın şef olmak üzere hepsi çok kuvvetli çocuklardır. Bu ekip öyle bir ekip. Kısacası ana kucağına geri döndüler" diye konuşmuştu.

"HEPSİ GERİDE KALDI"

Orkestra şefi Onur Özelçağlayan ise Bülent Ersoy için, "Kıymetli solistimiz... Bizim gerçekten ablamız, 'Diva'mız... Onunla yıllarımız geçti. Evet, üzücü olaylar yaşandı ama hepsi geride kaldı. Bundan sonra yeni repertuvarımızla şahlanarak devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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