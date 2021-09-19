MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Ersoy sarhoş mu? ‘Benzemez Kimse Bize’ye alkollü çıktı’ iddiası

Bülent Ersoy sarhoş mu? ‘Benzemez Kimse Bize’ye alkollü çıktı’ iddiası

19.09.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de 19 Eylül 2021 Pazar günü ilk bölümü ile 20.00'da yayınlanmaya başlayan Benzemez Kimse Bize programında yaşanan anlar sosyal medyada gündem oldu. Programın sunucularından olan, "Diva" lâkabıyla bilinen Bülent Ersoy'un, programda sergilediği hareketler sonrasında sosyal medyada, Ersoy'un alkol aldığına ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Bülent Ersoy sarhoş mu? ‘Benzemez Kimse Bize’ye alkollü çıktı’ iddiası

Ekranların yeni eğlence, müzik programı olan Benzemez Kimse Bize programını "Diva" lâkabıyla tanınan Bülent Ersoy ve ses sanatçısı, bestecisi Mustafa Keser sunuyor. İki ünlü ismin sunumuyla gerçekleştirilen Benzemez Kimse Bize programının ilk bölümü bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Program sunucusu Bülent Ersoy'un tavırları sosyal medyada gündem oldu.

BÜLENT ERSOY "BENZEMEZ KİMSE BİZE"YE ALKOLLÜ MÜ ÇIKTI?

Benzemez Kimse Bize sunucusu olan Bülent Ersoy hakkında Twitter'da binlerce tweet atıldı. Programdaki tavırlarından dolayı Twitter'da kısa sürede hakkında en çok tweet atılan isimlerden biri olan Bülent Ersoy'un, sunucusu olduğu Benzemez Kimse Bize programına alkollü çıktığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bülent Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddetti ve şu ifadeleri kullandı: “Bir ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim.” Ersoy'un açıklamaları esnasında programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Ersoy'un alkollü olmadığını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barbaros Yoloğlu son haliyle dikkat çektiBarbaros Yoloğlu son haliyle dikkat çekti
Bir ilçe tanınmaz halde! Uçan çatılar sokakları kapladıBir ilçe tanınmaz halde! Uçan çatılar sokakları kapladı
Benzemez Kimse Bize nerede çekiliyor?Benzemez Kimse Bize nerede çekiliyor?
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Sıfır araç sahiplerinden konvoylu protesto: Mağdur olduk

Sıfır araç sahiplerinden konvoylu protesto: Mağdur olduk

Maç bitmeden ortalık karıştı!

Maç bitmeden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

"Her şey çok pahalı" dedi ve ekledi: Memlekete...

"Her şey çok pahalı" dedi ve ekledi: Memlekete...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.