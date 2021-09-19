Bülent Ersoy sarhoş mu? ‘Benzemez Kimse Bize’ye alkollü çıktı’ iddiası

Ekranların yeni eğlence, müzik programı olan Benzemez Kimse Bize programını "Diva" lâkabıyla tanınan Bülent Ersoy ve ses sanatçısı, bestecisi Mustafa Keser sunuyor. İki ünlü ismin sunumuyla gerçekleştirilen Benzemez Kimse Bize programının ilk bölümü bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Program sunucusu Bülent Ersoy'un tavırları sosyal medyada gündem oldu.

BÜLENT ERSOY "BENZEMEZ KİMSE BİZE"YE ALKOLLÜ MÜ ÇIKTI?

Benzemez Kimse Bize sunucusu olan Bülent Ersoy hakkında Twitter'da binlerce tweet atıldı. Programdaki tavırlarından dolayı Twitter'da kısa sürede hakkında en çok tweet atılan isimlerden biri olan Bülent Ersoy'un, sunucusu olduğu Benzemez Kimse Bize programına alkollü çıktığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bülent Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddetti ve şu ifadeleri kullandı: “Bir ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim.” Ersoy'un açıklamaları esnasında programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Ersoy'un alkollü olmadığını ifade etti.

