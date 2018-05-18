MAGAZİN

Bülent Ersoy sosyal medya kuralını bozarak Instagram hesabı açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy, sosyal medya hesabı ve akıllı telefon kullanmama kuralını bozarak Instagram hesabı açtırdı. Uygulamayı kullanmayı ise Kerimcan Durmaz'dan öğrendi.

Bülent Ersoy sosyal medya kuralını bozarak Instagram hesabı açtı

Demet Akalın, Ramazan ayının ikinci gününde Bülent Ersoy, Kerimcan Durmaz, Fatih Ürek ve Ayşe Kök'ü evinde ağırladı. Ünlü isimler iftar saatine kadar Instagram hesaplarından eğlenceli paylaşımlar yaptı. Instagram hesabı kullanmayan Bülent Ersoy ise Demet Akalın'ın evinde bu kuralı bozdu.

KURALI BOZDU

Bu zamana kadar sosyal medya hesapları ve akıllı telefon kullanmayan Bülent Ersoy, Instagram hesabı açtırdı. Ersoy'a Instagram uygulamasını kullanmayı ise sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz öğretti.

"BÜLENT ERSOY TAKİPLERİNİZİ BEKLİYOR"

Demet Akalın ise Ersoy'un Instagram hesabı açtığını paylaştığı videoyla duyurdu. Ersoy'un konuştuğu bir videoyu takipçileriyle paylaşan Akalın, "Bülent Ersoy takiplerinizi bekliyor, hayırlı akşamlar" dedi. Ersoy'un bu isteğini ise ilk olarak sunucu Ece Erken ve sanatçı Seda Sayan yerine getirdi.

PARTNERCannes’da kapıda mı kaldılarCannes’da kapıda mı kaldılar
Mustafa Sandal Paris Hilton'a sahnede eşlik edecek Mustafa Sandal Paris Hilton'a sahnede eşlik edecek
Müjde Ar anne yadigarı evi 2,2 milyon TL'ye sattı Müjde Ar anne yadigarı evi 2,2 milyon TL'ye sattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'

'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sinem Umaş'tan Gizem Karaca'ya tepki: Büyük ah ettim

Sinem Umaş'tan Gizem Karaca'ya tepki: Büyük ah ettim

Otilia ve Fahriye Evcen benzerliği şoke etti

Otilia ve Fahriye Evcen benzerliği şoke etti

Sinan Engin'den o fotoğrafa ilk yorum

Sinan Engin'den o fotoğrafa ilk yorum

Mustafa Sandal Paris Hilton'a sahnede eşlik edecek

Mustafa Sandal Paris Hilton'a sahnede eşlik edecek

Müjde Ar anne yadigarı evi 2,2 milyon TL'ye sattı

Müjde Ar anne yadigarı evi 2,2 milyon TL'ye sattı

Uğur Akkuş ve Gonca Akkuş boşandı!

Uğur Akkuş ve Gonca Akkuş boşandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.